«Газпром нефть» инвестировала в развитие российских колледжей больше 250 млн рублей

Кроме того, сотрудники Омского завода «Газпромнефть-СМ» ежегодно входят в число экспертов государственной экзаменационной комиссии колледжа и выступают кураторами научных проектов обучающихся. Однако внимание уделяется не только теоретическим знаниям студентов: комплексная система стажировок для старшекурсников, разработанная совместно с колледжем, позволяет вести практикоориентированную подготовку на действующих технологических объектах ОЗСМ и формировать необходимые компетенции еще на этапе обучения. Также студенты ОПЭК являются постоянными участниками мероприятий ОЗСМ — конкурсов профессионального мастерства и начно-технических конференций.