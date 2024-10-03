«Газпром нефть» инвестировала в развитие российских колледжей больше 250 млн рублей

Posted 3 октября, 13:05
Published 3 октября, 13:05
Modified 3 октября, 13:07
Updated 3 октября, 13:07
В рамках программы «Лига колледжей» компания сотрудничает с 18 ведущими ссузами по всей стране — сейчас в них обучается порядка 3 тысяч студентов. В Омске это сотрудничество поддерживается дочерним предприятием «Газпромнефть — смазочные материалы», поддерживающим с Омским промышленно-экономическим колледжем (ОПЭК) долгое и плодотворное сотрудничество для профильной подготовки специалистов для нефтепереработки и нефтехимии.
«Создание конкурентного кадрового резерва — такой же стратегический вопрос, как внедрение современных технологий или разработка новых продуктов. Многие навыки в сегменте смазочного производства уникальны, получить их можно только на практике. Поэтому, выстраивая программу взаимодействия с учебными заведениями, мы ориентируемся на максимальное погружение студентов в контекст отрасли, в будущую профессию, стремимся дать как можно больше прикладного опыта. Это инвестиции в человеческие ресурсы, которые в современном мире являются самыми эффективными», — рассказал Генеральный директор «Газпромнефть — смазочные материалы» Анатолий Скоромец.
Кроме того, сотрудники Омского завода «Газпромнефть-СМ» ежегодно входят в число экспертов государственной экзаменационной комиссии колледжа и выступают кураторами научных проектов обучающихся. Однако внимание уделяется не только теоретическим знаниям студентов: комплексная система стажировок для старшекурсников, разработанная совместно с колледжем, позволяет вести практикоориентированную подготовку на действующих технологических объектах ОЗСМ и формировать необходимые компетенции еще на этапе обучения. Также студенты ОПЭК являются постоянными участниками мероприятий ОЗСМ — конкурсов профессионального мастерства и начно-технических конференций.
«Обучающиеся проходят стажировку, практику на наших предприятиях. Это значит, что они понимают требования к работе на современном производстве. Подготовлены к выполнению задач без потери времени на переподготовку. Востребованность кадров растет, поэтому мы будем увеличивать количество партнерских организаций, расширять спектра профессий и число обучающихся. Думаю, что в итоге в регионах деятельности мы так или иначе охватим все колледжи, где обучают интересующим нас профессиям», — отметил Илья Дементьев, Ректор корпоративного университета «Газпром нефти».
Согласно кадровой статистике «Газпром нефти», больше половины ежегодного найма в компании сейчас составляют сотрудники до 35 лет, часть из которых приходят сразу после выпуска из учебного заведения.
«Газпром нефть» также активно участвует в федеральном проекте «Профессионалитет». В частности, благодаря этому партнерский колледж компании в Омске получил дополнительный грант от государства в размере 100 млн рублей на создание регионального центра по подготовке специалистов рабочих профессий.
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