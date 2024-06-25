Специалисты «Газпромнефть-СМ» принимают экзамены в вузах и колледжах Омска

Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
Modified Сегодня, 07:05
Updated Сегодня, 07:05
Привлечение специалистов компании к выпускным экзаменам в вузах и колледжах — один из важных элементов масштабной работы «Газпромнефть-СМ», направленной на развитие кадрового потенциала отрасли нефтепереработки.
«Наша программа содействия развитию кадрового потенциала включает широкую систему практик и стажировок, семинаров и экскурсионных мероприятий на производственные площадки. Многие специалисты „Газпромнефть-СМ“ ведут активную научную деятельность, регулярно выступают в качестве экспертов на государственных экзаменах и дипломных защитах. Все это помогает готовить перспективных, талантливых молодых людей, вместе с которыми мы будем реализовывать сложнейшие проекты для развития компании и всей отрасли», — рассказал Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть — смазочные материалы».
Сотрудники компании уже приняли квалификационные экзамены у более чем 100 выпускников высших и средних образовательных учреждений области (включая Омский промышленно-экономический колледж, являющийся одной из основных баз подготовки специалистов в области энергетики, переработки нефти и газа и информационных технологий).
«Партнерство с „Газпромнефть-СМ“ развивается в различных направлениях, и участие действующих сотрудников производства в подготовке выпускников по профильным направлениям — один из важных этапов для обеих сторон. Для нас это индикатор компетентности выпускника, его готовности решать конкретные задачи работодателя, а также оценка конкурентоспособности вчерашнего студента на рынке труда. Для представителя отрасли — это инструмент формирования нового поколения молодых кадров, заинтересованных в профессиональном росте и построении успешной карьеры», — отметил Сергей Коровин, директор Омского промышленно-экономического колледжа.
Сотрудники ОЗСМ в составе комиссий оценивают соответствие уровню компетенций, важных для работы в условиях современного производства.
Профессионалы ключевых направлений производственного блока — технологи и операторы анализируют глубину проработки тем выпускных работ по направлениям «Нефтегазовое дело», «Химическая технология органических веществ» и «Лабораторный химический анализ». Кроме проработки темы, специалисты также оценивают возможный эффект для индустрии от дипломных работ.