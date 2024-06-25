Специалисты «Газпромнефть-СМ» принимают экзамены в вузах и колледжах Омска

Сотрудники компании уже приняли квалификационные экзамены у более чем 100 выпускников высших и средних образовательных учреждений области (включая Омский промышленно-экономический колледж, являющийся одной из основных баз подготовки специалистов в области энергетики, переработки нефти и газа и информационных технологий).