Когда лучше покупать холодильники и кондиционеры: ответы экспертов

Импортерам предстоит столкнуться с бюрократическими сложностями: для ввоза техники, содержащей вредные хладагенты, необходимо получать лицензии от Минпромторга и положительные заключения от Минприроды. Оформление этих документов может занять от 70 до 90 дней, что приведет к задержкам и увеличению расходов. Каждая партия кондиционеров потребует получения нескольких лицензий, стоимость которых может достигать 200 тысяч рублей каждая. Таким образом, дефицит техники на рынке становится лишь вопросом времени.