Когда лучше покупать холодильники и кондиционеры: ответы экспертов

Posted 29 октября, 10:07
Published 29 октября, 10:07
Modified 29 октября, 10:11
Updated 29 октября, 10:11
Цены на бытовую технику и электронику в России продолжают расти, и этот тренд, считают эксперты, не собирается менять направление. Как сообщают «Новые известия», ожидается подорожание техники кондиционеров, холодильников и другой бытовой техники.
С октября 2024 года Министерство природных ресурсов без переходного периода ввело разрешительный порядок на импорт 90% кондиционеров и 50% промышленных холодильников. Это связано с обязательствами, взятыми Россией в рамках Монреальского протокола, который направлен на защиту озонового слоя.
Импортерам предстоит столкнуться с бюрократическими сложностями: для ввоза техники, содержащей вредные хладагенты, необходимо получать лицензии от Минпромторга и положительные заключения от Минприроды. Оформление этих документов может занять от 70 до 90 дней, что приведет к задержкам и увеличению расходов. Каждая партия кондиционеров потребует получения нескольких лицензий, стоимость которых может достигать 200 тысяч рублей каждая. Таким образом, дефицит техники на рынке становится лишь вопросом времени.
Что касается электроники, то эксперты прогнозируют подорожание ноутбуков на 10–15% ближе к Новому году. Основные причины — ослабление рубля, проблемы с платежами в Китай и рост цен на комплектующие, такие как память и видеокарты. Импортеры уже закупили технику по новым ценам, и это может отразиться на розничных ценниках.
Несмотря на улучшение отношений с Китаем и снижение цен на технику, эсперты считают, что цены все-таки повысятся. Причина кроется в отсутствии альтернативы и сложной экономической ситуации в стране. В итоге, покупателям стоит задуматься о необходимости обновления своей электроники уже сейчас, пока цены не выросли еще больше.
Текущие тенденции на рынке техники в России указывают на продолжение роста цен. И если ситуация не изменится кардинально, то потребителям следует готовиться к новым затратам в ближайшем будущем.