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Posted 20 ноября, 06:06

Published 20 ноября, 06:06

Modified 20 ноября, 06:08

Updated 20 ноября, 06:08

Иллюстрация

В Омске на месте недостроя напротив «Меги» планируют возвести новый торговый центр

20 ноября 2024, 06:06
Фото: 1MI. Иллюстрация
Проект строительства получил положительное заключение экспертов.

Как стало известно Городу55, в Омске напротив «Меги» планируют построить торговый центр с пунктами выдачи заказов интернет-магазинов на месте недостроя. Положительное заключение на проект накануне, 19 ноября, выдала экспертная организация «Базис».

Документацию подготовили компании «Проект Магна» и «Форпроект». Строить новый комплекс собирается фирма «Омск Бизнес». По данным Rusprofile, организация зарегистрирована в 2009 году. Руководителем и учредителем является Ирина Бордовская.

Отметим, что компания «Омск Бизнес» выкупила готовый на 9% торговый центр за 16,7 млн рублей. Изначально недостроем владела фирма «Авто Плюс Омск», а затем предприниматель Сергей Баер. У последнего объект незавершенного строительства изъяли по решению Арбитражного суда и продали с аукциона. «Омск Бизнес» уже получал заключение экспертов на проект постройки торгового центра в феврале нынешнего года.

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#Евгений Игишев#Омск#Арбитражный суд#Аукцион#Торговый центр#Мега#Недострой#Эксперты
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