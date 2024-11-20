В Омске на месте недостроя напротив «Меги» планируют возвести новый торговый центр

Отметим, что компания «Омск Бизнес» выкупила готовый на 9% торговый центр за 16,7 млн рублей. Изначально недостроем владела фирма «Авто Плюс Омск», а затем предприниматель Сергей Баер. У последнего объект незавершенного строительства изъяли по решению Арбитражного суда и продали с аукциона. «Омск Бизнес» уже получал заключение экспертов на проект постройки торгового центра в феврале нынешнего года.