Мандарины на вес золота: новогодние цены на популярный фрукт взлетят в полтора раза

Уже сейчас стоимость килограмма цитрусовых составляет от 100 до 150 рублей, в некоторых магазинах цена доходит до 250 рублей за кило, а в декабре цены могут вырасти еще на 50 рублей.



Причиной удорожания стали перебои с поставками из традиционных стран-экспортеров — Турции, Ирана и Марокко. Об этом сообщает телеграм-канал Mash. Поставщики все чаще ориентируются на европейский рынок, что приводит к сокращению объемов, доступных для России.



Для сравнения, в прошлом году в середине декабря средняя стоимость мандаринов в несетевой рознице составляла 192 рубля за килограмм. Если прогнозы оправдаются, то к Новому году цена может превысить 200 рублей.



Специалисты советуют планировать покупки заранее, чтобы избежать дефицита и резкого скачка цен в канун праздников.



Напомним, что ранее Город55 писал о приросте потребительских цен на продовольственные товары.