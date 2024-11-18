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Posted 18 ноября, 03:54

Published 18 ноября, 03:54

Modified 18 ноября, 03:56

Updated 18 ноября, 03:56

Мандарины — традиционное угощение на новогоднем столе

Мандарины на вес золота: новогодние цены на популярный фрукт взлетят в полтора раза

18 ноября 2024, 03:54
Фото: 1MI. Мандарины — традиционное угощение на новогоднем столе

Омичам пообещали взрывной рост цен на мандарины перед Новым годом

Праздничный стол россиян этой зимой может обойтись дороже: эксперты прогнозируют значительное подорожание мандаринов.

Уже сейчас стоимость килограмма цитрусовых составляет от 100 до 150 рублей, в некоторых магазинах цена доходит до 250 рублей за кило, а в декабре цены могут вырасти еще на 50 рублей.

Причиной удорожания стали перебои с поставками из традиционных стран-экспортеров — Турции, Ирана и Марокко. Об этом сообщает телеграм-канал Mash. Поставщики все чаще ориентируются на европейский рынок, что приводит к сокращению объемов, доступных для России.

Для сравнения, в прошлом году в середине декабря средняя стоимость мандаринов в несетевой рознице составляла 192 рубля за килограмм. Если прогнозы оправдаются, то к Новому году цена может превысить 200 рублей.

Специалисты советуют планировать покупки заранее, чтобы избежать дефицита и резкого скачка цен в канун праздников.

Напомним, что ранее Город55 писал о приросте потребительских цен на продовольственные товары.

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#Ольга Акамова#Омск#Новый год#Россия#Турция#Новости#Телеграм-канал#Эксперты#Поставки
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