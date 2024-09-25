Неприятный сюрприз. В Омске вновь поднялись цены на бензин

Как уже писал Город55, в целом эксперты уверены в более благоприятной ситуации на рынке в сравнении с прошлым годом. Эксперты отмечают, что в этом году на топливном рынке ситуация лучше, чем в прошлом, с ростом маржинальности для АИ-98 и АИ-100. Однако маржинальность АИ-95 останется близкой к нулю из-за высоких биржевых цен без государственной поддержки.