Неприятный сюрприз. В Омске вновь поднялись цены на бензин

Posted 25 сентября, 03:42
Published 25 сентября, 03:42
Modified 25 сентября, 04:00
Updated 25 сентября, 04:00
В Омской области автомобилистов вновь ожидает неприятный сюрприз — цены на автомобильное топливо поднялись. Согласно последним данным одной из сетей АЗС, бензин АИ-92 и дизельное топливо подорожали на 10 копеек за литр, пишет «Суперомск».
Теперь цена на бензин АИ-92 составляет 50,55 рубля за литр, что на 10 копеек выше предыдущего уровня в 50,45 рубля. Дизельное топливо также не осталось в стороне — его цена вырослаа с 66,15 рубля до 66,25 рубля за литр.
Что касается более «привилегированных» видов топлива, то 95-й бензин по-прежнему стоит 54,70 рубля, 98-й — 75,10 рубля, а газ — 29,75 рубля за литр.
Как уже писал Город55, в целом эксперты уверены в более благоприятной ситуации на рынке в сравнении с прошлым годом. Эксперты отмечают, что в этом году на топливном рынке ситуация лучше, чем в прошлом, с ростом маржинальности для АИ-98 и АИ-100. Однако маржинальность АИ-95 останется близкой к нулю из-за высоких биржевых цен без государственной поддержки.