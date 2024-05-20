Ждать недолго. Омичам рассказали, когда их ежемесячный доход вырастет до 100 тысяч

Posted Сегодня, 03:00
Published Сегодня, 03:00
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Updated Сегодня, 03:11
По данным рейтинга РИА Новости, Омская область заняла 41-е место среди российских регионов по динамике роста зарплат. Согласно прогнозам аналитиков, через 3,8 года зарплата в 100 тысяч рублей с учетом покупательной способности в регионе будет у более четверти жителей области.
Более половины омичей смогут зарабатывать такую сумму через 7,8 года. А большинству жителей области (более 75% населения) понадобится 11,5 лет, чтобы достичь такого уровня дохода.
В лидерах рейтинга оказались Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ, Магаданская область и Ханты-Мансийский автономный округ — Югра. В этих регионах уже сейчас четверть жителей зарабатывают 100 тысяч рублей, а через 3 с половиной года (в ЯНАО — через полгода) таких людей станет больше половины.
Аутсайдерами стали Ингушетия, Чечня и Дагестан. Здесь только через 13–18 лет половина населения сможет получать доход в размере 100 тысяч рублей.
По мнению экспертов, в среднем по России медианная зарплата может достигнуть 100 тысяч рублей примерно через 6,8 лет при условии сохранения среднегодовых темпов роста.
Ранее Город55 рассказывал, чей доход в Омской области превышает 100 тысяч рублей в месяц.