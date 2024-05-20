Ждать недолго. Омичам рассказали, когда их ежемесячный доход вырастет до 100 тысяч

В лидерах рейтинга оказались Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ, Магаданская область и Ханты-Мансийский автономный округ — Югра. В этих регионах уже сейчас четверть жителей зарабатывают 100 тысяч рублей, а через 3 с половиной года (в ЯНАО — через полгода) таких людей станет больше половины.