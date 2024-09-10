Дело рук утопающих. Жильцам дома на Пригородной придется самим ремонтировать стены

Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 10:33
Updated Сегодня, 10:33
В администрации Омска Городу55 рассказали о состоянии дома на улице Пригородной, 23/2, где зимой по стенам пошли трещины. Местные жители считают, что в этом виновата стройка нового ЖК «Мирапорт». Здание на берегу Иртыша возводила компания «Причал 55».
Сейчас дом обследовали специалисты компании «РСТ СЭП». Эксперты пришли к выводу, что трещины возникли из-за подтоплений.
«В настоящее время трещины в фундаментах и диафрагмах цокольного этажа не несут угрозу жизни и здоровья людей, ухудшение эксплуатационных свойств здания, снижение несущей способности и прочности многоквартирного дома либо угрозу обрушения», — рассказали в мэрии.
Эксперты считают, что необходимо усиливать стены подъездов и фасад здания. Для этого требуется провести изыскательские работы. Вопросы должны решать собственники помещений.
«Принятие решений о ремонте общего имущества в многоквартирном доме, в том числе усилении несущих конструкций многоквартирного дома, относится к компетенции общего собрания собственников помещений в доме, которые обязаны нести расходы на капитальный ремонт общего имущества», — добавили в мэрии.
Ранее следком направлял представление мэрии из-за трещин в доме на Пригородной. Напомним, сейчас строительство жилого комплекса «Мирапорт» остановлено по решению суда. Ранее прокуратура обратилась в суд, чтобы выяснить законность передачи участка застройщику.