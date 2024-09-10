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Скриншот

Дело рук утопающих. Жильцам дома на Пригородной придется самим ремонтировать стены

10 сентября 2024, 10:31
Фото: Яндекс Карты
Скриншот

В мэрии Омска рассказали, кто обязан устранять трещины в доме на Пригородной

В проблемном доме провели обследование стен. Эксперты считают, что необходимо усиливать стены подъездов и фасад здания.

В администрации Омска Городу55 рассказали о состоянии дома на улице Пригородной, 23/2, где зимой по стенам пошли трещины. Местные жители считают, что в этом виновата стройка нового ЖК «Мирапорт». Здание на берегу Иртыша возводила компания «Причал 55».

Сейчас дом обследовали специалисты компании «РСТ СЭП». Эксперты пришли к выводу, что трещины возникли из-за подтоплений.

«В настоящее время трещины в фундаментах и диафрагмах цокольного этажа не несут угрозу жизни и здоровья людей, ухудшение эксплуатационных свойств здания, снижение несущей способности и прочности многоквартирного дома либо угрозу обрушения», — рассказали в мэрии.

Эксперты считают, что необходимо усиливать стены подъездов и фасад здания. Для этого требуется провести изыскательские работы. Вопросы должны решать собственники помещений.

«Принятие решений о ремонте общего имущества в многоквартирном доме, в том числе усилении несущих конструкций многоквартирного дома, относится к компетенции общего собрания собственников помещений в доме, которые обязаны нести расходы на капитальный ремонт общего имущества», — добавили в мэрии.

Ранее следком направлял представление мэрии из-за трещин в доме на Пригородной. Напомним, сейчас строительство жилого комплекса «Мирапорт» остановлено по решению суда. Ранее прокуратура обратилась в суд, чтобы выяснить законность передачи участка застройщику.

Мэрия Омска получила представление от следкома из-за трещин в доме на Пригородной
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#Евгений Игишев#Стройка#Ремонт#Омск#Прокуратура#Суд#Капитальный ремонт#Иртыш#Дом#Причал#ЖК Мирапорт#Неисправность#Эксперты#Общее имущество#Фундамент
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