Дело рук утопающих. Жильцам дома на Пригородной придется самим ремонтировать стены

В администрации Омска Городу55 рассказали о состоянии дома на улице Пригородной, 23/2, где зимой по стенам пошли трещины. Местные жители считают, что в этом виновата стройка нового ЖК «Мирапорт». Здание на берегу Иртыша возводила компания «Причал 55».