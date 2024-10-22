Учительницу уволили за видео про «мелких ублюдков»: омские эксперты высказали мнение

Posted 22 октября, 03:52
Published 22 октября, 03:52
Modified 22 октября, 03:55
Updated 22 октября, 03:55
Недавно в СМИ разлетелась новость о том, что в соседней Тюмени уволили учительницу после распространившегося в Сети ролика с ее участием. На видео, которое было снято еще два года назад, педагог некорректно высказалась об учениках. Она сказала, что ненавидит детей, а в школе ее «держит хорошая зарплата». В своих высказываниях молодая учительница использовала нецензурную лексику.
После того как слова девушки попали в Сеть, директор тут же уволила сотрудницу, подчеркнув, что подобные выражения неприемлемы для педагога.
«Тюменский учитель, который некорректно высказался о работе в школе, уволен. Видео было снято два года назад. В Сети видеоролик появился только на этой неделе. Директор школы № 63 города Тюмени Елена Трифонова: „Как только стало известно об этом ролике, учитель был уволен. Данные выражения являются неприемлемыми для учителя“», — сообщил информационный центр правительства Тюменской области.
Также в октябре стало известно о еще одном подобном инциденте. В соцсетях появились фото полуобнаженной учительницы русского языка и литературы, работающей в нижегородской школе. По словам руководителя учебного заведения, педагогу сделали выговор. Также с учительницей провели беседу, в ходе которой та призналась, что опубликовала откровенные фото, не подумав, и пообещала больше так не делать.
Город55 обсудил проблему с депутатом Госдумы Олегом Смолиным. Он оказался солидарен с директором школы, но не во всем.
«Если бы я посмотрел только видео, то сразу бы сказал, что такому учителю нужно увольняться как можно скорее или нужно уволить его как можно скорее. Также я думаю, что девушка не проявила большого ума, записывая свои эмоции на видео вне зависимости от того, кому это предназначалось», — отметил депутат.
После случившегося стало известно, что дети и родители заступились за учительницу. Взрослые пришли в школу, чтобы поговорить с директором и передать письмо с требованием вернуть педагога. Если ситуацию не удастся решить, то родители намерены обратиться в департамент образования. Свое решение они объяснили тем, что именно эта учительница смогла перевоспитать их детей, которые раньше срывали уроки.
«Я понимаю, что почти любого человека, особенно молодого специалиста, можно довести до истерики. Теперь, когда ученики и родители заступаются за своего учителя, надо полагать, что ситуация выправилась, и не надо спешить с принятием решения. Я считаю, что классу виднее, чем всем остальным. Пусть они разбираются сами, и не нужно вторгаться в этот процесс», — добавил Смолин.
Также мы узнали мнение омских педагогов по поводу этой ситуации. Учитель со стажем работы в школе более 33-х лет Игорь Еву считает основной проблемой то, что в вузах не учат будущих педагогов управлять своими эмоциями. Из-за этого, по его мнению, и возникают подобные инциденты.
«В порыве эмоций сказала два неприемлемых слова: „ненавижу детей“ и „убивать“. Если она хочет восстановиться в школе, в которой работала, тогда придется судиться с директором. К сожалению, в вузах сейчас не учат тому, как управлять своими эмоциями. И, конечно, такие вещи нельзя выкладывать в Сеть ради своей же безопасности», — отметил педагог.
Советник директора по воспитательной работе Альбина Ларионова посчитала верным решение директора школы.
«В данной ситуации я полностью поддерживаю позицию директора образовательного учреждения. Человек, который ненавидит детей, не должен заниматься образовательным процессом», — сообщила Ларионова.
А вот что думают об этом случае простые омичи, в числе которых родители школьников. Горожане разделились на два лагеря: одни поддержали учителя, другие — директора.
«Согласна с девочками, не любишь детей — не работай с ними. Вот бы еще какая-то психически неуравновешенная соплячка называла моего ребенка ублюдком!»;
«Тут своих порой хлопнуть от безысходности хочется, потому что не слушаются, что уж про чужих говорить. Умница, что справилась, жаль, что все так вышло. Нельзя просто отдать ребенка в школу и свалить все на учителя, которая сама вчера за партой сидела. К родителям детей вопросов больше»;
«Смело, конечно, но вы думаете, другие учителя не такого же мнения о ваших детях? Это, скорее всего, обычные эмоции. Они тоже люди. Воспитывайте своих детей, а потом уже говорите что-то»;
«Я бы не хотела, чтоб моего сына учил такой „педагог“»;
«Ходила в школу к своей первой учительнице в гости буквально пару недель назад. И да, дети — это действительно те, как она их назвала. Хотите принимайте это, хотите нет. Я ужаснулась их поведению, и все это идет из дома. Как они общаются, к учителям как обращаются, друг с другом — это же ужас. Девушку можно понять и простить, видимо, родители понимают, что их дети не святые, и просят ее вернуть. То, что она сказала на эмоциях своему знакомому, не делает ее плохим учителем или человеком. Тем более со временем она нашла общий язык с детьми».
Напомним, что несколько лет назад в Омске тоже произошел подобный случай. Поводом для увольнения стали фотографии на тот момент 26-летней учительницы. В свободное от работы время она проходила обучение в модельном агентстве. В рекламных целях ее фото с фотосессии в стиле пин-ап попали в интернет. В городской мэрии посчитали, что своим поступком девушка нарушила кодекс профессиональной этики педагога, который служит основой для формирования должной морали, этических норм.
В обществе эта ситуация вызвала широкий резонанс. В соцсетях учителя устроили флешмоб в поддержку девушки. Участники выкладывали свои фотографии в купальниках, отмечая, что учителя тоже люди.