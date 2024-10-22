Учительницу уволили за видео про «мелких ублюдков»: омские эксперты высказали мнение

Недавно в СМИ разлетелась новость о том, что в соседней Тюмени уволили учительницу после распространившегося в Сети ролика с ее участием. На видео, которое было снято еще два года назад, педагог некорректно высказалась об учениках. Она сказала, что ненавидит детей, а в школе ее «держит хорошая зарплата». В своих высказываниях молодая учительница использовала нецензурную лексику.