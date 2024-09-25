Неожиданный поворот: в Омске выросли цены на новостройки

Согласно информации от сервиса «Яндекс Недвижимость», средняя цена на новостройки по России в сентябре уменьшилась на 0,2% по сравнению с августом. Хотя это снижение кажется незначительным, эксперты уверены, что оно может стать началом более длительного периода удешевления жилья. В таких городах, как Воронеж, Нижний Новгород и Москва, снижение цен было более заметным.