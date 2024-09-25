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Posted 25 сентября, 11:45

Published 25 сентября, 11:45

Modified 25 сентября, 11:47

Updated 25 сентября, 11:47

В Омске осенью цены на новостройки выросли на 1%

Неожиданный поворот: в Омске выросли цены на новостройки

25 сентября 2024, 11:45
Фото: 1MI

В Омске осенью цены на новостройки выросли на 1%

В Омске поднялась стоимость квадратного метра, несмотря на общее снижение цен на новостройки в других крупных городах.

В сентябре 2024 года рынок недвижимости в России оказался полон неожиданностей. В то время как в большинстве крупных городов страны наблюдалось снижение цен на новостройки, Омск удивил всех, продемонстрировав рост стоимости квадратного метра.

Согласно информации от сервиса «Яндекс Недвижимость», средняя цена на новостройки по России в сентябре уменьшилась на 0,2% по сравнению с августом. Хотя это снижение кажется незначительным, эксперты уверены, что оно может стать началом более длительного периода удешевления жилья. В таких городах, как Воронеж, Нижний Новгород и Москва, снижение цен было более заметным.

Фото: «Яндекс Недвижимость»

Однако Омск выбивается из общей картины. Здесь стоимость квадратного метра в новостройках выросла на 1%, достигнув 138 000 рублей.

Кроме того, общая ситуация на рынке новостроек в России изменилась: количество объявлений о продаже сократилось на 3,7%, а средняя площадь выставленных на продажу квартир уменьшилась на 2%.

Тем не менее, Омск продолжает идти своим путем. Средняя стоимость квартиры в новостройке здесь составляет около 5,8 млн рублей.

Напомним, что помимо новостроек в Омске также поднялись цены на бензин и другое топливо.

Неприятный сюрприз. В Омске вновь поднялись цены на бензин
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#Екатерина Тараленко#Недвижимость#Омск#Цены#Новости#Новостройки#Рынок недвижимости#Эксперты
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