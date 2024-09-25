Неожиданный поворот: в Омске выросли цены на новостройки

Posted 25 сентября, 11:45
Published 25 сентября, 11:45
Modified 25 сентября, 11:47
Updated 25 сентября, 11:47
В сентябре 2024 года рынок недвижимости в России оказался полон неожиданностей. В то время как в большинстве крупных городов страны наблюдалось снижение цен на новостройки, Омск удивил всех, продемонстрировав рост стоимости квадратного метра.
Согласно информации от сервиса «Яндекс Недвижимость», средняя цена на новостройки по России в сентябре уменьшилась на 0,2% по сравнению с августом. Хотя это снижение кажется незначительным, эксперты уверены, что оно может стать началом более длительного периода удешевления жилья. В таких городах, как Воронеж, Нижний Новгород и Москва, снижение цен было более заметным.
Однако Омск выбивается из общей картины. Здесь стоимость квадратного метра в новостройках выросла на 1%, достигнув 138 000 рублей.
Кроме того, общая ситуация на рынке новостроек в России изменилась: количество объявлений о продаже сократилось на 3,7%, а средняя площадь выставленных на продажу квартир уменьшилась на 2%.
Тем не менее, Омск продолжает идти своим путем. Средняя стоимость квартиры в новостройке здесь составляет около 5,8 млн рублей.
Напомним, что помимо новостроек в Омске также поднялись цены на бензин и другое топливо.