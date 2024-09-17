Высокие ставки на ипотеку: когда омичам покупать квартиру?

По данным экспертов, текущие ставки по ипотеке могут достигать 25% годовых. Это означает, что при займе в 8 миллионов рублей вы в конечном итоге вернете банку почти 50 миллионов. Сумма долга на первых трех годах практически не меняется, и проценты растут быстрее, чем вы успеваете гасить кредит. По словам Алексея Яковлева из Минфина, те, кто действительно нуждается в улучшении жилищных условий, могут не бояться таких условий. Однако, эксперты с этим не согласны.