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Posted 17 сентября, 09:30

Published 17 сентября, 09:30

Modified 17 сентября, 09:30

Updated 17 сентября, 09:30

Эксперты рассказали, когда омичам выгоднее всего брать квартиру в ипотеку

Высокие ставки на ипотеку: когда омичам покупать квартиру?

17 сентября 2024, 09:30
Фото: 1MI

Эксперты рассказали, когда омичам выгоднее всего брать квартиру в ипотеку

Проценты на ипотечные ставки растут на глазах. Некоторые эксперты считают, что не стоит торопиться с квартирой и подождать пару лет.

В условиях современных экономических реалий вопрос о целесообразности ипотеки становится особенно актуальным. Минфин России, уверяя граждан, что действующие ипотечные ставки «нормальные», вызывает недоумение у экспертов и заемщиков. Как показывает практика, брать ипотеку сейчас — значит ставить под угрозу свое финансовое благополучие. Об этом пишут «Новые известия».

По данным экспертов, текущие ставки по ипотеке могут достигать 25% годовых. Это означает, что при займе в 8 миллионов рублей вы в конечном итоге вернете банку почти 50 миллионов. Сумма долга на первых трех годах практически не меняется, и проценты растут быстрее, чем вы успеваете гасить кредит. По словам Алексея Яковлева из Минфина, те, кто действительно нуждается в улучшении жилищных условий, могут не бояться таких условий. Однако, эксперты с этим не согласны.

Многие специалисты настоятельно советуют воздержаться от ипотеки в нынешних условиях. Антон Свириденко, исполнительный директор Института экономики роста, утверждает, что брать ипотеку под такие высокие ставки — крайне рискованное решение. Он считает, что люди не будут подписывать контракты без ясных перспектив снижения ставок. Генеральный директор компании «Вектор Проект» Антон Баксараев также подчеркивает, что мы вступаем в эпоху «высоких ставок», и надежды на быстрое снижение ключевой ставки нет.

Хотя некоторые эксперты предполагают, что в будущем ситуация может измениться — возможно, через 1-2 года — рефинансирование станет реальной возможностью. Однако сейчас ставить свои финансовые перспективы на карту в условиях неопределенности — не самое разумное решение.

Взять ипотеку сейчас — значит взять на себя серьезные риски, считают эксперты. Высокие процентные ставки и нестабильная экономическая ситуация делают этот шаг крайне непростым. Эксперты единодушны: лучше подождать более подходящих условий для получения ипотеки. Однако окончательное решение только за самими жителями.

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#Кристина Антоносян#Омск#Кредиты#Ипотека#Новости#Рефинансирование#Жилищные условия#Эксперты#Процентные ставки
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