Знания в хорошей компании. Омичей пригласили вступить в сообщество коллекционеров

Примечательно, что если «опыт насмотренности» пока ограничивается только ими — это не станет препятствием: участнику совсем не обязательно коллекционировать полотна и арт-объекты, или быть сведущим в теме ценителем — стать частью онлайн-комьюнити могут и простые любители выставок и подкастов. К слову, это и есть часть замысла авторов необычного проекта — Сибирского института развития креативных индустрий из Красноярского края и московской Ассоциация галерей — ведь люди, вступившие в «Сообщество коллекционеров» получат возможность увеличить свой кругозор и даже обзавестись связями среди своих единомышленников.