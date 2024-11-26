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Posted 26 ноября, 07:18

Published 26 ноября, 07:18

Modified 26 ноября, 07:20

Updated 26 ноября, 07:20

иллюстрация

Знания в хорошей компании. Омичей пригласили вступить в сообщество коллекционеров

26 ноября 2024, 07:18
Фото: gorod55.ru. иллюстрация
Реклама. АНО Сибирский институт развития креативных индустрий. ИНН 2466291084. erid: LjN8Jz4Bq
Совсем скоро в регионах Сибирского федерального округа запустится необычный проект — «Сообщество коллекционеров»: его призвание — объединить людей, увлеченных искусством, несмотря на расстояние между городами и опытом участников.

Сообщество коллекционеров — это образовательное онлайн-комьюнити, участники которого смогут познакомиться не только с мнением своих товарищей, но и с опытом экспертов в арт-сфере. Более того — каждый начинающий коллекционер станет еще и частью активно развивающейся арт-среды всей Сибири.

Кстати, каких-либо серьезных требований к будущим членам сообщества коллекционеров не предъявляют — проект будет интересен в первую очередь для сибиряков, стремящихся по-настоящему разобраться в современном искусстве и нуждающихся в хорошей компании для посещения выставок.

Примечательно, что если «опыт насмотренности» пока ограничивается только ими — это не станет препятствием: участнику совсем не обязательно коллекционировать полотна и арт-объекты, или быть сведущим в теме ценителем — стать частью онлайн-комьюнити могут и простые любители выставок и подкастов. К слову, это и есть часть замысла авторов необычного проекта — Сибирского института развития креативных индустрий из Красноярского края и московской Ассоциация галерей — ведь люди, вступившие в «Сообщество коллекционеров» получат возможность увеличить свой кругозор и даже обзавестись связями среди своих единомышленников.

«Современное искусство — направление, перспективное с точки зрения вклада в креативную экономику регионов. Оценив его потенциал, мы в Красноярском крае уже реализовали ряд проектов для развития местного арт-рынка. Это в том числе открытие галереи, образовательные форматы для художников и для коллекционеров, ярмарка и премия современного искусства. В своей работе акцент мы делаем на региональное искусство. Совместно с нашими федеральными партнерами из Ассоциации галерей мы поняли, что важно расширять географию и искать новых коллекционеров, то есть покупателей искусства, в соседних городах. Мы планируем объединить всех, кто хоть немного интересуется искусством, в сообщество. С этими людьми будут работать эксперты, которые помогут повысить знания и насмотренность», — рассказал директор Сибирского института развития креативных индустрий Александр Черников.

Но, кроме «духовной пищи», представителей «Сообщества коллекционеров» ждут и вполне материальные «бонусы»: арт-бранчи, закрытые мероприятия и эксклюзивные встречи с художниками и галеристами, а также экспертные подборки произведений искусства и инсайдерская информация арт-рынка.

Что именно нужно сделать, чтобы стать участником проекта?

Ничего сложного — проживать в Омской, Иркутской, Томской и Новосибирской областях или Красноярском и Алтайском краях, и оставить свою заявку на специальном портале — их принимают до 29 ноября. Кстати, «членство» в сообществе коллекционеров бесплатно.

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#Илья Скобин#Общество#Образование#Выставки#Искусство#Новости#Художники#Коллекционирование#Эксперты#Сибирский федеральный округ#Арт-рынок#Галереи#Галеристы
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