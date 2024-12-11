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Posted 11 декабря, 08:59

Published 11 декабря, 08:59

Modified 11 декабря, 09:37

Updated 11 декабря, 09:37

В Омске самыми высокооплачиваемыми стали профессии в сфере строительства

Бетонщики в лидерах. Кто еще в 2024 году получал высокие зарплаты в Омской области

11 декабря 2024, 08:59
Фото: Изображение Midjourney.

В Омске самыми высокооплачиваемыми стали профессии в сфере строительства

Сюжет
Доходы
Вместе с бетонщиками в тройку лидеров по доходам вошли токари и арматурщики.

Согласно исследованию экспертов «Авито Работы», профессия бетонщика стала самой высокооплачиваемой рабочей специальностью в Омской области в 2024 году. Анализ вакансий и зарплатных предложений с января по ноябрь показал, что средний доход на этой позиции составил 153 592 рубля в месяц при условии полного рабочего дня. Это на 85% больше, чем годом ранее. Спрос на бетонщиков также резко вырос — количество вакансий увеличилось на 128% за тот же период.

На втором месте по уровню зарплат оказались токари. Средняя предлагаемая зарплата для этой специальности составила 148 487 рублей в месяц, что на 20% превышает показатель прошлого года. Вакансий для токарей стало больше на 18%, что свидетельствует о стабильном росте востребованности этой профессии.

Третью позицию заняли арматурщики, которым в 2024 году предлагали в среднем 130 000 рублей в месяц. Рост зарплат в этой категории составил 48% за год, а спрос на специалистов увеличился на 66%.

Монтажники также оказались в числе востребованных специалистов. Средняя зарплата на этой позиции достигла 123 715 рублей в месяц, что на 65% больше, чем в 2023 году. Число вакансий для монтажников увеличилось на 19%.

Профессия плиточника тоже показала значительный рост зарплатных предложений. В 2024 году средний доход плиточников составил 116 096 рублей в месяц, что на 52% выше уровня прошлого года. Спрос на этих специалистов также увеличился — количество вакансий выросло на 7%.

Фото: «Авито Работа»

Эксперты связывают рост зарплат и спроса на рабочие специальности с развитием строительной сферы.

«Для привлечения квалифицированных кадров в текущих условиях работодатели предлагают соискателям более высокие зарплаты и различные дополнительные бонусы», — прокомментировал Роман Губанов, директор по развитию Авито Работы.

В среднем зарплаты в строительной сфере выросли на 37%, достигнув 124 978 рублей в месяц. Это делает профессию в строительстве одной из самых привлекательных и высокооплачиваемых в России в 2024 году.

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