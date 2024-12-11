Бетонщики в лидерах. Кто еще в 2024 году получал высокие зарплаты в Омской области

Согласно исследованию экспертов «Авито Работы», профессия бетонщика стала самой высокооплачиваемой рабочей специальностью в Омской области в 2024 году. Анализ вакансий и зарплатных предложений с января по ноябрь показал, что средний доход на этой позиции составил 153 592 рубля в месяц при условии полного рабочего дня. Это на 85% больше, чем годом ранее. Спрос на бетонщиков также резко вырос — количество вакансий увеличилось на 128% за тот же период.