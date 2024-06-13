Молодые музыканты Омска поборются за главный приз фестиваля Kustendorf CLASSIC

Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
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Updated Сегодня, 08:21
Kustendorf CLASSIC — трехдневный фестиваль классической музыки, ежегодно проводимый в Сербии. В этом году старт мероприятия запланирован на 31 августа. Представлять Россию на фестивале будут 14 человек из 7 регионов, в том числе и из Омской области, от которой поедут сразу три участника: пианист Сергей Баженов, а также вокалисты Алена Тульникова и Артем Мартиросян.
Все российские участники фестиваля прошли самый строгий отбор: соответствующую комиссию возглавлял профессор Российской академии музыки им. Гнесиных, народный артист РФ Юрий Розум.
«Во все времена музыка была и остается созидающей и объединяющей силой. Уже который год она собирает талантливых исполнителей в этнографической деревне Дрвенград — само место вдохновляет на творчество. Чтобы попасть сюда, многие молодые ребята проходят большой путь: музыкальные мастерские, лаборатории арт-медиации, мастер-классы, отчетные концерты, которые уже более 10 лет мы организовываем вместе с „Родными городами“. Сцена Kustendorf CLASSIC помогает нашим воспитанникам показать свои лучшие качества, обменяться опытом и сформировать по-настоящему высокие профессиональные ориентиры», — отметил Юрий Розум, народный артист России, профессор Российской академии музыки им. Гнесиных.
Программа фестиваля обещает быть насыщенной: мастер-классы, концерты звезд мировой классической музыки и конечно же конкурс молодых исполнителей из России, Белоруссии и Сербии, которым предстоит побороться за главный приз — золотую матрешку.
Решать, кому достанется почетная награда, будут знаменитые музыканты. Российский «сегмент» жюри в этом году будет представлять художественный руководитель и главный дирижер Международного симфонического оркестра «Таврический» Михаил Голиков.
«Kustendorf CLASSIC — это больше, чем фестиваль классической музыки. Прежде всего, это новые возможности для талантливых молодых людей — возможности выступить на одной сцене с мэтрами музыкального искусства, сделать важный шаг в развитии своей карьеры, вдохновиться и заявить о себе как о серьезном большом исполнителе. Kustendorf CLASSIC стирает границы — представить на суд экспертного жюри свое мастерство могут ребята из самых разных регионов», — рассказала Ярина Сугакова, директор программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».
Напомним, что фестиваль Kustendorf CLASSIC был учрежден в 2013 году сербским режиссером Эмиром Кустурицей, а площадкой для мероприятия традиционно выступает деревня Дрвенград, которая была специально построена для съемок фильма «Жизнь как чудо». Сам фестиваль с момента основания получает поддержку по программе социальных инвестиций «Родные города» от компании «Газпром нефть».
Программа социальных инвестиций «Родные города» уже 11 лет оказывает всю возможную поддержку талантливым музыкантам и участвует в развитии музыкальных образовательных проектов регионов, сокращая разрыв в уровнях музыкального образования в городах и удаленных населенных пунктах и создавая все новые возможности для профессионального и творческого роста молодых исполнителей.