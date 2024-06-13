Молодые музыканты Омска поборются за главный приз фестиваля Kustendorf CLASSIC

Kustendorf CLASSIC — трехдневный фестиваль классической музыки, ежегодно проводимый в Сербии. В этом году старт мероприятия запланирован на 31 августа. Представлять Россию на фестивале будут 14 человек из 7 регионов, в том числе и из Омской области, от которой поедут сразу три участника: пианист Сергей Баженов, а также вокалисты Алена Тульникова и Артем Мартиросян.