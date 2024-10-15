Искали добычу. В Омской области обнаружили следы диких медведей

Posted 15 октября, 06:44
Published 15 октября, 06:44
Modified 15 октября, 06:46
Updated 15 октября, 06:46
На днях в небольшую деревню Бобровка Тарского района Омской области пришел неожиданный гость — бурый медведь. Следы мишек заметили на окраине населенного пункта, и местные жители даже немного успели напугаться. По всей видимости, медведь искал легкую добычу, стремясь насытиться перед предстоящей зимней спячкой. О случае рассказали в газете «Тарское Прииртышье».
Согласно предположениям местных жителей, медведь мог пытаться догнать кобылу с новорожденным жеребенком.
«Судя по всему, он прошел по окраине деревни, но лошадь так просто не отдаст своего малыша», — делится своими опасениями Ольга Бенке, супруга местного фермера.
В этих краях медведи стали довольно частыми гостями, и это вызывает у людей законные опасения за безопасность их скота.
Специалисты подчеркивают, что медведи редко представляют угрозу для человека. Однако в случае встречи с диким зверем важно сохранять спокойствие и действовать осторожно. Необходимо не кричать, не паниковать, вести себя спокойно, можно медленно отходить назад, тогда медведь сам отойдет.
Ранее Город55 писал о другом диком животном в лесах Омской области. На трассе в Муромцево омичи обнаружили диких волков.