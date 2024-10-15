gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 октября, 06:44

Published 15 октября, 06:44

Modified 15 октября, 06:46

Updated 15 октября, 06:46

В Омской области обнаружили следы диких медведей

Искали добычу. В Омской области обнаружили следы диких медведей

15 октября 2024, 06:44
Фото: 1MI

В Омской области обнаружили следы диких медведей

Жители переживают за свой скот, ведь медведи могли учуять запах животных и прийти, чтобы поохотиться.

На днях в небольшую деревню Бобровка Тарского района Омской области пришел неожиданный гость — бурый медведь. Следы мишек заметили на окраине населенного пункта, и местные жители даже немного успели напугаться. По всей видимости, медведь искал легкую добычу, стремясь насытиться перед предстоящей зимней спячкой. О случае рассказали в газете «Тарское Прииртышье».

Согласно предположениям местных жителей, медведь мог пытаться догнать кобылу с новорожденным жеребенком.

«Судя по всему, он прошел по окраине деревни, но лошадь так просто не отдаст своего малыша», — делится своими опасениями Ольга Бенке, супруга местного фермера.
Фото: Тарское Прииртышье

В этих краях медведи стали довольно частыми гостями, и это вызывает у людей законные опасения за безопасность их скота.

Специалисты подчеркивают, что медведи редко представляют угрозу для человека. Однако в случае встречи с диким зверем важно сохранять спокойствие и действовать осторожно. Необходимо не кричать, не паниковать, вести себя спокойно, можно медленно отходить назад, тогда медведь сам отойдет.

Ранее Город55 писал о другом диком животном в лесах Омской области. На трассе в Муромцево омичи обнаружили диких волков.

На собак похожи. В Омской области на трассе нашли стаю диких волков
Узнать подробнее
#Кристина Антоносян#Омск#Омская область#Безопасность#Животные#Бурый медведь#Новости#Природа#Тарский район#Эксперты
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика