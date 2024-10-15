Искали добычу. В Омской области обнаружили следы диких медведей

Специалисты подчеркивают, что медведи редко представляют угрозу для человека. Однако в случае встречи с диким зверем важно сохранять спокойствие и действовать осторожно. Необходимо не кричать, не паниковать, вести себя спокойно, можно медленно отходить назад, тогда медведь сам отойдет.