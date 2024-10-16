Серая зона развития. Какой потенциал есть в регионе для трансформации Омска?

Еще в 2021 году Город55 делал исследование «Омск Заботливый» о вкладе разного бизнеса в развитие города, когда это еще не было мейнстримом у экспертов. Но время идет и город меняется, а значит, пришло время и обновить нашу «карту добрых дел» — познакомиться с ней можно будет уже совсем скоро.