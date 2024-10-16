Серая зона развития. Какой потенциал есть в регионе для трансформации Омска?

Posted 16 октября, 11:59
Published 16 октября, 11:59
Modified 16 октября, 12:01
Updated 16 октября, 12:01
Развитие городских пространств в настоящий момент сталкивается с большим количеством вызовов, созданных кадровым дефицитом и ростом конкуренции бизнесе, а в месте с тем меняются запросы горожан к городской среде и усложняется социальная структура — все это приводит к постоянному поиску наиболее оптимальных моделей взаимодействия городских властей и бизнеса для достижения максимального эффекта от социальных инвестиций.
Однако, как показывает практика, этот процесс очень неоднороден: та или иная модель совместной работы, успешно зарекомендовавшая себя в малых или средних городах, может оказаться неэффективной в условиях стремительно развивающегося мегаполиса — основные драйверы его развития, зачастую, малозаметны и неизвестны для горожан, а большая территория, сложная структура взаимодействий и зон ответственности не позволяют оперативно оценить эффекты от социальных инвестиций.
И тем не менее, попытки разобраться в вопросе «Как взаимодействует бизнес и органы власти для улучшения жизни горожан?» не прекращаются: на одной из последних панельных сессий госкорпорации «ВЭБ.РФ» и Центра социального проектирования «Платформа» приглашенные эксперты постарались проанализировать развитие индустриальных мегаполисов (к слову, к ним относится и Омск), а также выработать новые подходы к трансформации территорий.
Эксперты, выступившие на панельной сессии мероприятия, сошлись во мнении, что бизнес стал активнее включаться в процесс развития территории присутствия, однако для социальных инвестиций нет универсальной модели. Стратегии, которые работают в небольших городах, не применимы в мегаполисах. За счет масштаба территории вклад компании растворяется, остается незаметным ни жителями, ни властями, ни экспертами из-за чего бизнес занимает пассивную позицию и вообще отказывается от социальных инвестиций.
Это видно при сравнении двух городов Омска и Екатеринбурга. В представленном исследовании Центром социального проектирования «Платформа», они занимают лидирующие позиции по объему вклада в развитие крупнопромышленных городов. Однако, если в Екатеринбурге значимый вклад фиксируют сразу несколько компаний, то в Омске, по словам экспертов, доминирующую роль играет одна компания «Газпром нефть», а вклад остальной промышленности не так заметен.
По словам Алексея Фирсова — генерального директора Центра социального проектирования «Платформа» и вице-президента РАСО, Омск приобрел «синдром тягловой лошади»:
«Есть город Омск, который тоже ярко заметен, но Омск, я бы так сказал, обладает „синдромом тягловой лошади“: есть одна компания, она как бы „тянет“, а другие компании выпадают из этого процесса» — отметил в своем выступлении Алексей Фирсов.
Во многом, как отмечают эксперты, идея социального инвестирования в промышленных городах сложилась еще в советскую эпоху: вопросы быта и условия жизни сотрудников городских предприятий были принципиальным вопросом для промышленности — фактически, они зачастую и были центром градообразования. Однако уже в 90-х годах от доктрины отказались, компании стали работать по западному образцу бизнес начал отказываться от социальных инвестиций:
«На западе мы не увидим каких-то ожиданий от бизнеса на социальные инвестиции. И сам бизнес там этим не занимается, придерживается жесткой позиции: Мы платим налоги, зарплаты и на этом все, другого вклада не будет», — отмечает Наталья Тимакова, Директор по развитию Школы управления «Сколково».
Такой подход разрушил старые модели взаимодействия власти и предприятий, на смену которым пришла новая модель. Когда власти находясь в постоянном дефиците бюджета, пытаются подключать бизнес к решению городских проблем. Сегодня и эта модель уже устарела, говорит Наталья Тимакова, крупные компании не хотят подменять собой муниципалитеты.
«Компании тоже готовы вкладываться в развитие территорий. У крупных корпораций уже давно есть проектные офисы, специальные люди, которые занимаются развитием территорий присутствия. Проблема в другом: власти хотят от них решения своих проблем, просят ремонты школ, закупку аппаратов МРТ и т. д. То есть обращается с проблемами, а не с идеями. А бизнес не хочет подменять собой региональные и муниципальные власти. „Мы готовы помогать! Но мы не хотим работать за муниципалитеты“. Нужно учиться работать с бизнесом» — отмечает Наталья Тимакова, Директор по развитию Школы управления «Сколково».
«Бизнесу стало важно не только качественное рабочее место, но и то, куда приходит сотрудник после работы. Если раньше покрошили денег муниципалитетам и забыли, то сейчас компании отслеживают качество и эффективность своих вложений в города» — отметил Андрей Шаронов, генеральный директор Национального ESG Альянса
И, безусловно, в условиях ухудшения демографической ситуации и резкого скачка мобильности люди стали придавать огромное значение тому, в каких городах они живут — в настоящей борьбе, развернувшейся за каждого специалиста.
Поэтому, считают эксперты, количество участников социальных инвестиций будет расти и модели взаимодействия власти с бизнесом будут меняться. А также увеличится количество исследований социальных инвестиций.
Еще в 2021 году Город55 делал исследование «Омск Заботливый» о вкладе разного бизнеса в развитие города, когда это еще не было мейнстримом у экспертов. Но время идет и город меняется, а значит, пришло время и обновить нашу «карту добрых дел» — познакомиться с ней можно будет уже совсем скоро.