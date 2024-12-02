Не хватило 5 тысяч голосов. Омск снова не стал культурной столицей России

Posted 2 декабря, 08:50
Published 2 декабря, 08:50
Modified 2 декабря, 08:52
Updated 2 декабря, 08:52
Голосование на портале «Госуслуги» за культурную столицу России 2026 года завершилось, и Омск занял второе место, набрав 166 056 голосов. Лидером голосования стал Владимир, который получил 171 606 голосов. Третье место досталось Владивостоку с 150 042 голосами.
Голосование было открытым для всех пользователей с подтвержденной учетной записью. В результате народного голосования Омск набрал достойное количество голосов, но уступил Владимиру с небольшим отрывом. После завершения голосования начнется следующий этап — оценка культурной жизни городов экспертами. Эксперты учтут не только количество голосов, но и качество культурной инфраструктуры, программ и мероприятий, которые проводятся в городе. Окончательное решение о том, кто получит звание культурной столицы, будет принято до 15 декабря 2024 года.
Отметим, что конкурс был впервые проведен в 2023 году, и победителями стали Нижний Новгород и Грозный.
Ранее Город55 писал о том, что Виталий Хоценко призывал всех жителей города поддержать Омск в конкурсе. Тогда более 152 тысяч омичей проголосовали за родной город.