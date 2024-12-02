Не хватило 5 тысяч голосов. Омск снова не стал культурной столицей России

Голосование было открытым для всех пользователей с подтвержденной учетной записью. В результате народного голосования Омск набрал достойное количество голосов, но уступил Владимиру с небольшим отрывом. После завершения голосования начнется следующий этап — оценка культурной жизни городов экспертами. Эксперты учтут не только количество голосов, но и качество культурной инфраструктуры, программ и мероприятий, которые проводятся в городе. Окончательное решение о том, кто получит звание культурной столицы, будет принято до 15 декабря 2024 года.