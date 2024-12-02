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Posted 2 декабря, 08:50

Published 2 декабря, 08:50

Modified 2 декабря, 08:52

Updated 2 декабря, 08:52

Омск уступил звание культурной столицы 2026 года Владимиру

Не хватило 5 тысяч голосов. Омск снова не стал культурной столицей России

2 декабря 2024, 08:50
Фото: Изображение Midjourney.

Омск уступил звание культурной столицы 2026 года Владимиру

На портале «Госуслуги» завершилось народное голосование за звание культурной столицы России 2026 года.

Голосование на портале «Госуслуги» за культурную столицу России 2026 года завершилось, и Омск занял второе место, набрав 166 056 голосов. Лидером голосования стал Владимир, который получил 171 606 голосов. Третье место досталось Владивостоку с 150 042 голосами.

Результаты голосованияРезультаты голосования
Результаты голосованияРезультаты голосования
Результаты голосования. Фото: Скриншоты с портала «Госуслуги»

Голосование было открытым для всех пользователей с подтвержденной учетной записью. В результате народного голосования Омск набрал достойное количество голосов, но уступил Владимиру с небольшим отрывом. После завершения голосования начнется следующий этап — оценка культурной жизни городов экспертами. Эксперты учтут не только количество голосов, но и качество культурной инфраструктуры, программ и мероприятий, которые проводятся в городе. Окончательное решение о том, кто получит звание культурной столицы, будет принято до 15 декабря 2024 года.

Отметим, что конкурс был впервые проведен в 2023 году, и победителями стали Нижний Новгород и Грозный.

Ранее Город55 писал о том, что Виталий Хоценко призывал всех жителей города поддержать Омск в конкурсе. Тогда более 152 тысяч омичей проголосовали за родной город.

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