Омские музейные работники стали участниками форума «Родные музеи» в Санкт-Петербурге

Но другим, не менее важным, напоминанием об участии в мероприятии для музейных работников стали специальные сувениры, подготовленные в партнерстве с инклюзивными мастерскими «Простые вещи». При их создании использовались рисунки и иллюстрации мастеров с особенностями развития, в которых они рассказали о том, что такое музеи и почему их важно посещать.