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Posted 11 октября, 07:00

Published 11 октября, 07:00

Modified 11 октября, 07:00

Updated 11 октября, 07:00

Омские музейные работники стали участниками форума «Родные музеи» в Санкт-Петербурге

Омские музейные работники стали участниками форума «Родные музеи» в Санкт-Петербурге

11 октября 2024, 07:00
Фото: Жанна Галай
Образовательная конференция «Родные музеи. Основы маркетинга» собрала в Северной столице больше 50 профессионалов музейного дела со всей России: домой они вернутся с новыми идеями и передовым опытом коллег.

Накануне Санкт-Петербург принял образовательную конференцию «Родные музеи. Основы маркетинга», участниками которой стали представители сразу 25 музеев из разных регионов России: Омской, Томской, Оренбургской, Смоленской, Псковской областей, Ханты-Мансийского, Ямало-Ненецкого автономных округов и, конечно же, Санкт-Петербурга. Организовать подобное мероприятие федерального уровня удалось при поддержке программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».

«Основным инструментом проекта „Родные музеи“ в прошлом году была акселерация: мы вместе с экспертами помогали музейщикам доработать их культурные проекты, оказывали всестороннюю поддержку. В итоге это вылилось в региональную конференцию, которая стала профессиональной площадкой для обмена опытом и наработками. В этом году мы решили организовать уже большое событие для всех наших регионов. Уверена, что новая конференция дала нашим участникам пищу не только для размышлений, но и для идей будущих ярких творческих проектов», — рассказала Ярина Сугакова, директор программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».

Кроме новых идей и мыслей, конференция за три дня смогла подарить участникам целый комплекс необходимых знаний и навыков благодаря лекциям, практическим занятиям и дискуссиям.

Музейные работники обсудили имидж музеев, возможности работы с целевыми аудиториями, визуальные коммуникации, а также стратегии продвижения и возможные партнерства. Своим опытом в этих вопросах с гостями мероприятия поделились ведущие музейные эксперты: заместитель директора Пушкинского музея Илья Доронченков, заведующий учебно-научной лабораторией «Центр исследований экономики культуры, городского развития и креативных индустрий» экономического факультета МГУ им. Ломоносова Сергей Капков, заместитель директора «Театра наций» Екатерина Василенко и многие другие именитые специалисты.

«Музей — очень важный элемент современной жизни. Кто-то приходит сюда в поисках прекрасного, кто-то для того, чтобы сбежать от реальности, научиться чему-то или хорошо провести время. Поэтому осознанный музей должен быть готов к дискуссии со всеми. Точно так же, как музей строит общение с посетителем, так и музейным сотрудникам важно вести диалог друг с другом. Конференция — прекрасно подходящая для этого площадка. Такие встречи дают возможность построить (в том числе и через неформальное общение) ткань профессионального сообщества, обменяться мыслями, опытом. Наконец, просто подружиться. Это особенно важно в такой огромной стране, как наша: музеев много, рутины полно, но сознание общности — бесценно», — поделился Илья Доронченков, заместитель директора ГМИИ им. А. С. Пушкина по научной работе.

Участие в форуме «Родные музеи» положительно скажется и на карьере музейных работников: после ее завершения все участники получили сертификаты повышения профессиональной квалификации установленного государством образца.

Но другим, не менее важным, напоминанием об участии в мероприятии для музейных работников стали специальные сувениры, подготовленные в партнерстве с инклюзивными мастерскими «Простые вещи». При их создании использовались рисунки и иллюстрации мастеров с особенностями развития, в которых они рассказали о том, что такое музеи и почему их важно посещать.

Участником конференции от Омской области стала заместитель директора Городского музея «Искусство Омска» Анастасия Гараева. Сейчас, при поддержке программы «Родные города», в музее ведется работа над проектом «НЕархивные истории», который в будущем расскажет омичам о людях города и позитивных сценариях творческого и профессионального развития в Омске.

Заместитель директора Городского музея «Искусство Омска», Анастасия ГараеваЗаместитель директора Городского музея «Искусство Омска», Анастасия Гараева
Заместитель директора Городского музея «Искусство Омска», Анастасия Гараева. Фото: Жанна Галай
«Для меня особенный интерес представляла программа коммуникационной стратегии и продвижения. В силу того, что наш музей долго не имел собственного здания и постоянной площадки для коммуникации с аудиторией, одним из первых в городе стал активно работать в социальных сетях. Сегодня на наш опыт ориентируются коллеги. Мы до сих пор очень ценим и много сил вкладываем в этот ресурс, не устаем искать новые инструменты его развития. В этом году совместно с „Родными городами“ мы запустили новое общественное пространство в музейном дворике, поэтому особенно ценной была возможность пообщаться на конференции с флагманами подобных проектов», — Анастасия Гараева, заместитель директора Городского музея «Искусство Омска».

Кроме того, в планах руководства музея «Искусство Омска» коллаборация с одним из молодых омских брендов. При поддержке «Родных музеев» в Омске уже были реализованы десятки проектов: появление музейных двориков в центре «Эрмитаж-Сибирь» и музее «Искусство Омска», внедрение световой навигации в музейных помещениях, проведение выставки архивных фотографий, повествующих об истории ОНПЗ, а также появление мурала «Игра в скейт» и множество других инициатив, украсивших Омск.

Кусочек Питера в центре Омска. В центре «Эрмитаж-Сибирь» обновили музейный дворик
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