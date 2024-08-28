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Через 20 лет. Омичам рассказали, за сколько времени окупится квартира-студия

28 августа 2024, 02:36
Фото: 1MI
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Омичам рассказали, окупаются ли квартиры-студии и за сколько лет

В Омске средняя стоимость квартиры в новостройке, даже маленькой, составляет около 4 миллионов рублей. Чтобы окупить такую, нужно около 20 лет.

Согласно свежему исследованию, эксперты портала «Мир квартир» проанализировали рынок жилья в новостройках России, сосредоточившись на доходности и окупаемости студий площадью до 28 кв. м. Несмотря на то, что в большинстве регионов такие квартиры уже не проектируются, спрос на них продолжает оставаться высоким.

Наиболее привлекательными для инвестиций оказались квартиры в Махачкале. Средняя цена на студию здесь составляет всего 1,6 млн рублей, а доходность достигает впечатляющих 19,8% годовых, что позволяет окупить инвестиции всего за пять лет. В то же время в Саранске ситуация значительно менее оптимистична: студия приносит лишь 3,5% годовых и окупается за 28,5 лет, а аренда стоит всего 8,5 тысяч рублей в месяц — самая низкая в стране.

Омск занял 56-е место в этом рейтинге. В нашем городе средняя стоимость маленькой квартиры в новостройке составляет около 3,9 млн рублей. При арендной плате в 16,6 тысячи рублей доходность жилья составляет лишь 5%, что означает, что окупится такая студия только через 20 лет.

Несмотря на растущий интерес к малогабаритному жилью, Омск пока что не может похвастаться высокой доходностью для инвесторов. Эксперты рекомендуют внимательно анализировать рынок и выбирать наиболее выгодные варианты для вложений.

Ранее Город55 писал о том, что активное строительство недвижимости в Омске выполнено уже на две трети. Еще один новый дом ввели в эксплуатацию в Амуре.

93 квартиры. В омском Амуре ввели в эксплуатацию новостройку
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#Кристина Антоносян#Общество#Недвижимость#Омск#Омская область#Россия#Инвестиции#Аренда#Новости#Сибирь#Новостройки#Исследование#Эксперты
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