Через 20 лет. Омичам рассказали, за сколько времени окупится квартира-студия

Согласно свежему исследованию, эксперты портала «Мир квартир» проанализировали рынок жилья в новостройках России, сосредоточившись на доходности и окупаемости студий площадью до 28 кв. м. Несмотря на то, что в большинстве регионов такие квартиры уже не проектируются, спрос на них продолжает оставаться высоким.



Наиболее привлекательными для инвестиций оказались квартиры в Махачкале. Средняя цена на студию здесь составляет всего 1,6 млн рублей, а доходность достигает впечатляющих 19,8% годовых, что позволяет окупить инвестиции всего за пять лет. В то же время в Саранске ситуация значительно менее оптимистична: студия приносит лишь 3,5% годовых и окупается за 28,5 лет, а аренда стоит всего 8,5 тысяч рублей в месяц — самая низкая в стране.



Омск занял 56-е место в этом рейтинге. В нашем городе средняя стоимость маленькой квартиры в новостройке составляет около 3,9 млн рублей. При арендной плате в 16,6 тысячи рублей доходность жилья составляет лишь 5%, что означает, что окупится такая студия только через 20 лет.



Несмотря на растущий интерес к малогабаритному жилью, Омск пока что не может похвастаться высокой доходностью для инвесторов. Эксперты рекомендуют внимательно анализировать рынок и выбирать наиболее выгодные варианты для вложений.