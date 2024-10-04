Партнеры и сотрудники «Газпромнефть-СМ» выступили на Научно-технической конференции

Posted 4 октября, 07:03
Published 4 октября, 07:03
Modified 4 октября, 07:03
Updated 4 октября, 07:03
Ежегодная конференция, состоявшаяся уже в 7-й раз, является важным элементом стратегии «Газпромнефть-СМ» по развитию компетенций и потенциала сотрудников, и, к тому же, зарекомендовала себя как эффективная площадка для обмена опытом. Примечательно, что в оценке докладов и обсуждении представленных участниками проектов участвуют даже представители руководства компании.
«Научно-техническая конференция — важная часть программы развития компетенций наших сотрудников. Каждый год растет число участников, масштабы, уровень оригинальности и новаторства конкурсных работ. Мы поощряем инициативность и готовы помочь превратить даже самые смелые идеи в реальные проекты. Все предложения тщательно рассматривают и оценивают команды экспертов, благодаря этому каждый участник получает высокопрофессиональную поддержку и стимул для дальнейшего развития», — отметил Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть — смазочные материалы».
За все время существования Научно-технической конференции было реализовано уже больше сотни различных проектов, доказавших свою эффективность как в развитии компании, так и отрасли в целом. Однако участникам до сих пор удается удивлять экспертов своими новаторскими идеями, предназначенными для самых разных сфер отрасли: от разработки новых рецептур авиационных смазочных материалов и пакетов присадок до предложений использования продукции «Газпромнефть — смазочные материалы» в оборудовании боулинг-центров.
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