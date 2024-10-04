Партнеры и сотрудники «Газпромнефть-СМ» выступили на Научно-технической конференции

За все время существования Научно-технической конференции было реализовано уже больше сотни различных проектов, доказавших свою эффективность как в развитии компании, так и отрасли в целом. Однако участникам до сих пор удается удивлять экспертов своими новаторскими идеями, предназначенными для самых разных сфер отрасли: от разработки новых рецептур авиационных смазочных материалов и пакетов присадок до предложений использования продукции «Газпромнефть — смазочные материалы» в оборудовании боулинг-центров.