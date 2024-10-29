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Аварийное здание

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Октябрь
Старый дом уходит в прошлое: в Омске начали сносить аварийную пятиэтажку
29 октября, 10:27
Сентябрь
Щуки-гиганты, Нефтяники без света и обрушение авариного дома. Омск сегодня
16 сентября, 15:21
Аварийные детские сады, удачная тихая охота и ртуть в Иртыше. Омск сегодня
11 сентября, 14:56
«Страшно ходить». Жители омских Нефтяников пожаловались на опасные аварийные дома
5 сентября, 14:30
Август
Глыбы падают прямо на людей. В Омске разрушается здание в центре города
30 августа, 08:11
В здании омского Кадетского корпуса на Ленина будут обследовать тир
27 августа, 09:05
Угроза обрушения. В Омске ввели спецрежим возле дома на Новосортировочной
23 августа, 02:39
Омский следком начал проверку прав жильцов аварийного дома после «Мужского/женского»
19 августа, 13:49
«Собираются бомжи и наркоманы». Омичи пожаловались на заброшенный дом в центре города
12 августа, 13:04
«Часть 1-го этажа ушла в подвал». В Ленинском округе Омска обрушился трехэтажный дом
9 августа, 05:35
Июль
Все снесли. Омичам рассказали, что построят вместо хозяйственного корпуса ОмГПУ
6 июля, 08:52
Июнь
Рядом с новой «свечкой». Что построят возле бывшего музея «Искусство Омска»
25 июня, 05:25
Неудачное расселение, испорченный памятник и ремонт моста у Телецентра. Омск сегодня
10 июня, 14:54
Режим готовности к ЧС. В Омске экстренно расселяют аварийный дом на Магистральной
8 июня, 07:13
Май
Омская администрация признала авариным 107-летний многоквартирный дом
22 мая, 13:58
Апрель
Аварийная стена школы, подростковая проституция и диссертация ректора. Омск сегодня
16 апреля, 14:07
Износ 75%. Омский следственный комитет начал проверку аварийного двухэтажного дома
11 апреля, 08:38
Следком возбудил уголовное дело после проверки жилого аварийного дома в Омске
8 апреля, 12:59
Март
«Вода льется ручьем». В Омске детский сад затопило водой из-за протекающей крыши
Омичи пожаловались на состояние детского сада №168 в Нефтяниках, по их словам, работа учреждения протекает с недопустимыми нарушениями.
29 марта, 09:38
Снос проблемной гимназии, оттепель в подъезде и кресло за 2 миллиона. Омск сегодня
28 марта, 14:06

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