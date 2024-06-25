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Published Сегодня, 05:25

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Updated Сегодня, 05:31

В настоящее время на участке сносят аварийный дом

Рядом с новой «свечкой». Что построят возле бывшего музея «Искусство Омска»

25 июня 2024, 05:25
Фото: Евгений Игишев / gorod55.ru
В настоящее время на участке сносят аварийный дом

Стало известно, что могут построить возле бывшего здания музея «Искусство Омска»

На участке не проводилось межевание, он не имеет кадастрового номера. Сейчас там сносят аварийный дом.

Город55 обратил внимание, что на пересечении улиц Куйбышева и Звездова сносят аварийный дом. Работы по демонтажу ведет Управление дорожного хозяйства и благоустройства. В мэрии рассказали, что появится на этом участке в будущем.

В департаменте архитектуры и градостроительства сообщили, что земля относится к жилой зоне и принадлежит государству. Однако на участке не проводилось межевание, он не имеет кадастрового номера.

«Рассматриваемая территория определяется в зоне планируемого размещения жилой застройки средней этажности с наземными многоэтажными гаражами — стоянками на 300 и 90 машиномест, утвержденный проект межевания территории отсутствует», — рассказали в мэрии.

Территория, ограниченная улицами Куйбышева, Декабристов, 10 лет Октября, Звездова относится к зоне жилой застройки высокой этажности. Рядом с участком, где сносят аварийный дом, в январе 2023 года ввели в эксплуатацию 10-этажную «свечку». Возводил здание предприниматель Михаил Попов. Также по соседству находится памятник архитектуры «Здание бывшего городского училища», где ранее располагался музей «Искусство Омска».

В депархе добавили, что в настоящее время разрешение на строительство на участке не выдавалось.

Ранее Город55 рассказывал о судьбе земли на проспекте Маркса, где ранее располагались склады минобороны. К настоящему моменту на территории снесли 28 капитальных строений.

В Омске на территории военных складов на Маркса снесли 28 строений
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#Евгений Игишев#Омск#Строительство#Снос дома#Демонтаж#Новостройка#Градостроительство#Архитектура#Аварийное здание
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