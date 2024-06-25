Рядом с новой «свечкой». Что построят возле бывшего музея «Искусство Омска»

Posted Сегодня, 05:25
Published Сегодня, 05:25
Modified Сегодня, 05:31
Updated Сегодня, 05:31
Город55 обратил внимание, что на пересечении улиц Куйбышева и Звездова сносят аварийный дом. Работы по демонтажу ведет Управление дорожного хозяйства и благоустройства. В мэрии рассказали, что появится на этом участке в будущем.
В департаменте архитектуры и градостроительства сообщили, что земля относится к жилой зоне и принадлежит государству. Однако на участке не проводилось межевание, он не имеет кадастрового номера.
«Рассматриваемая территория определяется в зоне планируемого размещения жилой застройки средней этажности с наземными многоэтажными гаражами — стоянками на 300 и 90 машиномест, утвержденный проект межевания территории отсутствует», — рассказали в мэрии.
Территория, ограниченная улицами Куйбышева, Декабристов, 10 лет Октября, Звездова относится к зоне жилой застройки высокой этажности. Рядом с участком, где сносят аварийный дом, в январе 2023 года ввели в эксплуатацию 10-этажную «свечку». Возводил здание предприниматель Михаил Попов. Также по соседству находится памятник архитектуры «Здание бывшего городского училища», где ранее располагался музей «Искусство Омска».
В депархе добавили, что в настоящее время разрешение на строительство на участке не выдавалось.
Ранее Город55 рассказывал о судьбе земли на проспекте Маркса, где ранее располагались склады минобороны. К настоящему моменту на территории снесли 28 капитальных строений.