Рядом с новой «свечкой». Что построят возле бывшего музея «Искусство Омска»

Территория, ограниченная улицами Куйбышева, Декабристов, 10 лет Октября, Звездова относится к зоне жилой застройки высокой этажности. Рядом с участком, где сносят аварийный дом, в январе 2023 года ввели в эксплуатацию 10-этажную «свечку». Возводил здание предприниматель Михаил Попов. Также по соседству находится памятник архитектуры «Здание бывшего городского училища», где ранее располагался музей «Искусство Омска».