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Posted 29 октября, 10:27

Published 29 октября, 10:27

Modified 29 октября, 10:33

Updated 29 октября, 10:33

В Омске начали разбирать аварийный дом на 20-го Партсъезда

Старый дом уходит в прошлое: в Омске начали сносить аварийную пятиэтажку

29 октября 2024, 10:27
Фото: gorod55.ru.

В Омске начали разбирать аварийный дом на 20-го Партсъезда

Подрядчик — ООО «Эталон» — приступил к демонтажу аварийной пятиэтажки. Она, напомним, обрушилась в августе 2022 года.

В городе начались работы по демонтажу аварийного многоквартирного дома, расположенного по улице 20-го Партсъезда, 53. Пятиэтажка, построенная в 1960-х годах, изначально предназначалась как временное жилье. Однако в 2022 году здание начало разрушаться, что вызвало серьезные опасения за безопасность жителей. В результате инцидента никто не пострадал.

После обрушения здания два года назад его признали аварийным, а всех жильцов расселили. В прошлом месяце в пустующем здании снова обрушилась стена. Теперь же пятиэтажку, наконец, начали сносить. Демонтажом занимается компания «Эталон». Работы будут выполнены в несколько этапов и совершенно бесплатно для города.

Видео: Администрация города Омска.

Важно отметить, что все 134 собственника квартир в этом доме получили компенсации от департамента жилищной политики, что позволило им приобрести новое жилье. В это время подрядчик также обеспечивает охрану территории, чтобы предотвратить возможные инциденты и обеспечить безопасность окружающих.

Напомним, что управление дорожного хозяйства и благоустройства Омска планирует снести аварийный двухэтажный дом на улице Арсеньева. Начальная цена контракта составляла 1,37 млн рублей, и в результате контракт был подписан с предпринимательницей Ингой Шульпиной.

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