Старый дом уходит в прошлое: в Омске начали сносить аварийную пятиэтажку

Posted 29 октября, 10:27
Published 29 октября, 10:27
Modified 29 октября, 10:33
Updated 29 октября, 10:33
В городе начались работы по демонтажу аварийного многоквартирного дома, расположенного по улице 20-го Партсъезда, 53. Пятиэтажка, построенная в 1960-х годах, изначально предназначалась как временное жилье. Однако в 2022 году здание начало разрушаться, что вызвало серьезные опасения за безопасность жителей. В результате инцидента никто не пострадал.
После обрушения здания два года назад его признали аварийным, а всех жильцов расселили. В прошлом месяце в пустующем здании снова обрушилась стена. Теперь же пятиэтажку, наконец, начали сносить. Демонтажом занимается компания «Эталон». Работы будут выполнены в несколько этапов и совершенно бесплатно для города.
Важно отметить, что все 134 собственника квартир в этом доме получили компенсации от департамента жилищной политики, что позволило им приобрести новое жилье. В это время подрядчик также обеспечивает охрану территории, чтобы предотвратить возможные инциденты и обеспечить безопасность окружающих.
Напомним, что управление дорожного хозяйства и благоустройства Омска планирует снести аварийный двухэтажный дом на улице Арсеньева. Начальная цена контракта составляла 1,37 млн рублей, и в результате контракт был подписан с предпринимательницей Ингой Шульпиной.