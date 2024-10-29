Старый дом уходит в прошлое: в Омске начали сносить аварийную пятиэтажку

После обрушения здания два года назад его признали аварийным, а всех жильцов расселили. В прошлом месяце в пустующем здании снова обрушилась стена. Теперь же пятиэтажку, наконец, начали сносить. Демонтажом занимается компания «Эталон». Работы будут выполнены в несколько этапов и совершенно бесплатно для города.