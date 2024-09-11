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Posted 11 сентября, 14:56

Published 11 сентября, 14:56

Modified 11 сентября, 14:59

Updated 11 сентября, 14:59

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Аварийные детские сады, удачная тихая охота и ртуть в Иртыше. Омск сегодня

11 сентября 2024, 14:56
Фото: gorod55.ru
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. В Омске из-за аварийного состояния детсадов родители боятся за своих детей

Омичи начали жаловаться на состояние дошкольных учреждений в городских пабликах. Так, например, родители рассказали, что в детском саду №206 на Стальского, 9а в помещениях двух групп протекает крыша, хотя его недавно закрывали на ремонт. По их словам, также там стены и потолок покрыты грибком, детей перераспределили по другим группам.

«Крыша сложится на головы». Омичи боятся за своих детей в детских садах
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Новость №2. Омичи поделились рекордными «уловами» ягод из лесов

В соцсетях омичи делятся рекордными результатами тихой охоты. Например, Игорь Терехов поделился впечатлением от поездки за брусникой в деревню Атак Тарского района, там удалось набрать 30 литров ягоды. Александр Боровской делится урожаем из Крутой горки и Луговой, где посчастливилось найти шиповник, ежевику и целое ведро боярышника.

Лесное изобилие: омичи собирают богатый урожай ягод
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Новость №3. В Иртыше снова нашли избыток ртути

Специалисты Обь-Иртышского УГМС снова выявили высокую дозу ртути в Иртыше. Концентрация металла в реке в районе села Татарка Черлакского района Омской области составила 0,043 мкг/дм3.

В Омской области в Иртыше на территории села обнаружили высокую концентрацию ртути
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