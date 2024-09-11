Аварийные детские сады, удачная тихая охота и ртуть в Иртыше. Омск сегодня

Омичи начали жаловаться на состояние дошкольных учреждений в городских пабликах. Так, например, родители рассказали, что в детском саду №206 на Стальского, 9а в помещениях двух групп протекает крыша, хотя его недавно закрывали на ремонт. По их словам, также там стены и потолок покрыты грибком, детей перераспределили по другим группам.