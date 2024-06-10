Неудачное расселение, испорченный памятник и ремонт моста у Телецентра. Омск сегодня

В Омске на ремонт закроют еще один мост, на этот раз — у Телецентра. Мэр города Сергей Шелест рассказал, что работы начнутся в октябре этого года и продлятся до 2026. Сейчас проект капремонта готов и отправлен на государственную экспертизу, вопрос движения транспорта в период ремонта будет обсуждаться с подрядчиком.