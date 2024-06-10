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Posted Сегодня, 14:54

Published Сегодня, 14:54

Modified Сегодня, 14:54

Updated Сегодня, 14:54

Неудачное расселение, испорченный памятник и ремонт моста у Телецентра. Омск сегодня

Неудачное расселение, испорченный памятник и ремонт моста у Телецентра. Омск сегодня

10 июня 2024, 14:54
Фото: gorod55.ru
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Омичи отказались съезжать из разрушающегося аварийного дома на Магистральной

Жильцы аварийной пятиэтажки на Магистральной, 47А, которая может в любой момент обрушиться, отказались оставлять свои квартиры и переезжать в безопасное место. Итоги поквартирного обхода оказались неутешительными, все омичи написали отказ от переселения в муниципальный маневренный жилой фонд или в пункт временного размещения. В доме, тем временем, введен режим ЧС.

Уговоры не подействовали. Омичи отказались съезжать из аварийного дома в Нефтяниках
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Новость №2. В Исилькуле вандалы испортили памятник воинам Великой Отечественной войны

В селе Медвежье Исилькульского района вандалы испортили памятник воинам, павшим во время Великой Отечественной войны. Неизвестные нарисовали на нем краской оскорбительные слова и символы. Сейчас нарушителей разыскивает региональный следственный комитет, возбуждено уголовное дело.

В Омской области вандалы испортили памятник воинам Великой Отечественной войны
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Новость №3. В Омске за два года обновят мост имени 60-летия ВЛКСМ у телецентра

В Омске на ремонт закроют еще один мост, на этот раз — у Телецентра. Мэр города Сергей Шелест рассказал, что работы начнутся в октябре этого года и продлятся до 2026. Сейчас проект капремонта готов и отправлен на государственную экспертизу, вопрос движения транспорта в период ремонта будет обсуждаться с подрядчиком.

Оставят по две полосы. Осенью в Омске начнут капремонт моста имени 60-летия ВЛКСМ
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