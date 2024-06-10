Неудачное расселение, испорченный памятник и ремонт моста у Телецентра. Омск сегодня

Posted Сегодня, 14:54
Published Сегодня, 14:54
Modified Сегодня, 14:54
Updated Сегодня, 14:54
Новость №1. Омичи отказались съезжать из разрушающегося аварийного дома на Магистральной
Жильцы аварийной пятиэтажки на Магистральной, 47А, которая может в любой момент обрушиться, отказались оставлять свои квартиры и переезжать в безопасное место. Итоги поквартирного обхода оказались неутешительными, все омичи написали отказ от переселения в муниципальный маневренный жилой фонд или в пункт временного размещения. В доме, тем временем, введен режим ЧС.
Новость №2. В Исилькуле вандалы испортили памятник воинам Великой Отечественной войны
В селе Медвежье Исилькульского района вандалы испортили памятник воинам, павшим во время Великой Отечественной войны. Неизвестные нарисовали на нем краской оскорбительные слова и символы. Сейчас нарушителей разыскивает региональный следственный комитет, возбуждено уголовное дело.
Новость №3. В Омске за два года обновят мост имени 60-летия ВЛКСМ у телецентра
В Омске на ремонт закроют еще один мост, на этот раз — у Телецентра. Мэр города Сергей Шелест рассказал, что работы начнутся в октябре этого года и продлятся до 2026. Сейчас проект капремонта готов и отправлен на государственную экспертизу, вопрос движения транспорта в период ремонта будет обсуждаться с подрядчиком.