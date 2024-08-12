«Собираются бомжи и наркоманы». Омичи пожаловались на заброшенный дом в центре города

Жалоба на заброшенный дом по адресу ул. 11-я Ремесленная, 23А, появилась в городском паблике «ЧП Омск». Местная жительница рассказала, что здание расселили весной этого года, после чего начали разбирать. Однако дом так и не снесли, сейчас в нем, по словам омички, периодически селятся бомжи и наркоманы.