«Собираются бомжи и наркоманы». Омичи пожаловались на заброшенный дом в центре города

Posted Сегодня, 13:04
Published Сегодня, 13:04
Modified Сегодня, 13:06
Updated Сегодня, 13:06
Жалоба на заброшенный дом по адресу ул. 11-я Ремесленная, 23А, появилась в городском паблике «ЧП Омск». Местная жительница рассказала, что здание расселили весной этого года, после чего начали разбирать. Однако дом так и не снесли, сейчас в нем, по словам омички, периодически селятся бомжи и наркоманы.
«И вот уже на протяжении четырех месяцев мы, выходя из своего дома наблюдаем такую апокалиптическую картину. В этом доме постоянно собираются бомжи, наркоманы и подростки. Первые судя по всему затащили в этот дом тараканов, которые начали появляться в близлежащих домах, в наших домах их не было несколько десятков лет и вот, пожалуйста», — поделилась автор поста.
В городской администрации Городу55 сообщили, что бригады УДХБ разбирают дом поэтапно, завершить работы планируется до конца 2024 года.
«Снос аварийного многоквартирного дома 23А по улице 11-й Ремесленной выполняется путем поэтапной разборки конструкций ручным и механизированным способами, отбирая качественные элементы, пригодные для вторичного использования. Демонтаж объекта ручным способом является наиболее длительным и трудоемким», — добавили в мэрии.
Напомним, что в конце прошлой недели начал обрушаться аварийный дом на Новосортировочной улице. У жителей квартиры на первом этаже в подвал провалился пол. Сейчас по этому факту проводится проверка, за делом следил глава СК Александр Бастрыкин.