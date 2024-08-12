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Posted Сегодня, 13:04

Published Сегодня, 13:04

Modified Сегодня, 13:06

Updated Сегодня, 13:06

Омичи пожаловались на заброшенный расселенный дом в центре города

«Собираются бомжи и наркоманы». Омичи пожаловались на заброшенный дом в центре города

12 августа 2024, 13:04
Фото: 1MI

Омичи пожаловались на заброшенный расселенный дом в центре города

Жители Центрального округа Омска рассказали о развалившемся аварийном доме, который соседствует с многоэтажками. По словам местных, в заброшенной постройке часто собираются бомжи и наркоманы.

Жалоба на заброшенный дом по адресу ул. 11-я Ремесленная, 23А, появилась в городском паблике «ЧП Омск». Местная жительница рассказала, что здание расселили весной этого года, после чего начали разбирать. Однако дом так и не снесли, сейчас в нем, по словам омички, периодически селятся бомжи и наркоманы.

«И вот уже на протяжении четырех месяцев мы, выходя из своего дома наблюдаем такую апокалиптическую картину. В этом доме постоянно собираются бомжи, наркоманы и подростки. Первые судя по всему затащили в этот дом тараканов, которые начали появляться в близлежащих домах, в наших домах их не было несколько десятков лет и вот, пожалуйста», — поделилась автор поста.
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Фото: ЧП Омск

В городской администрации Городу55 сообщили, что бригады УДХБ разбирают дом поэтапно, завершить работы планируется до конца 2024 года.

«Снос аварийного многоквартирного дома 23А по улице 11-й Ремесленной выполняется путем поэтапной разборки конструкций ручным и механизированным способами, отбирая качественные элементы, пригодные для вторичного использования. Демонтаж объекта ручным способом является наиболее длительным и трудоемким», — добавили в мэрии.

Напомним, что в конце прошлой недели начал обрушаться аварийный дом на Новосортировочной улице. У жителей квартиры на первом этаже в подвал провалился пол. Сейчас по этому факту проводится проверка, за делом следил глава СК Александр Бастрыкин.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Жалобы#Аварийные дома#Новости#Аварийный дом#Заброшенное здание#Аварийное здание#Жалобы жителей#Заброшенный дом
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