Режим готовности к ЧС. В Омске экстренно расселяют аварийный дом на Магистральной

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
Сегодня специалисты департамента жилищной политики и администрации Советского округа совместно с полицейскими начали обход квартир в доме № 47 на улице Магистральной.
Жителям аварийного дома предлагается временно переехать в муниципальный маневренный фонд или в пункт временного размещения. Это связано с тем, что находиться в аварийном здании небезопасно. Инструментальное обследование, проведенное недавно экспертами ООО «Аналитика», подтвердило, что есть угроза целостности несущих конструкций дома.
«Принято решение в границах здания объявить режим повышенной готовности к ЧС. Поэтому всем желающим предоставят временные варианты проживания, а отказы оформят в письменном виде. Переселение в данном случае — это право, а не обязанность граждан», — написал в своем телеграм-канале мэр.
Также Сергей Шелест рассказал, что сейчас администрация города совместно с правительством работает над тем, чтобы как можно скорее найти оптимальное решение для расселения жильцов дома. Жильцам будет предоставлено постоянное жилье или денежная компенсация в соответствии с законодательством.
Напомним, что еще в марте этого года суд по иску прокуратуры обязал орган местного самоуправления в срочном порядке расселить этот дом. Согласно последним данным, в аварийном здании по-прежнему проживает около 190 человек.