Режим готовности к ЧС. В Омске экстренно расселяют аварийный дом на Магистральной

Также Сергей Шелест рассказал, что сейчас администрация города совместно с правительством работает над тем, чтобы как можно скорее найти оптимальное решение для расселения жильцов дома. Жильцам будет предоставлено постоянное жилье или денежная компенсация в соответствии с законодательством.