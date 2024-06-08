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дом № 47 на улице Магистральной

Режим готовности к ЧС. В Омске экстренно расселяют аварийный дом на Магистральной

8 июня 2024, 07:13
Фото: gorod55.ru
дом № 47 на улице Магистральной

В Омске жильцов аварийного дома на Магистральной экстренно расселяют

Жителям аварийного дома на улице Магистральной предложили временно переехать в муниципальный фонд или в пункт временного размещения. Это связано с тем, что находиться в здании небезопасно. Инструментальное обследование показало, что существует риск обрушения.

Сегодня специалисты департамента жилищной политики и администрации Советского округа совместно с полицейскими начали обход квартир в доме № 47 на улице Магистральной.

Жителям аварийного дома предлагается временно переехать в муниципальный маневренный фонд или в пункт временного размещения. Это связано с тем, что находиться в аварийном здании небезопасно. Инструментальное обследование, проведенное недавно экспертами ООО «Аналитика», подтвердило, что есть угроза целостности несущих конструкций дома.

«Принято решение в границах здания объявить режим повышенной готовности к ЧС. Поэтому всем желающим предоставят временные варианты проживания, а отказы оформят в письменном виде. Переселение в данном случае — это право, а не обязанность граждан», — написал в своем телеграм-канале мэр.

Также Сергей Шелест рассказал, что сейчас администрация города совместно с правительством работает над тем, чтобы как можно скорее найти оптимальное решение для расселения жильцов дома. Жильцам будет предоставлено постоянное жилье или денежная компенсация в соответствии с законодательством.

Напомним, что еще в марте этого года суд по иску прокуратуры обязал орган местного самоуправления в срочном порядке расселить этот дом. Согласно последним данным, в аварийном здании по-прежнему проживает около 190 человек.

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