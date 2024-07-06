Все снесли. Омичам рассказали, что построят вместо хозяйственного корпуса ОмГПУ

Posted Сегодня, 08:52
Published Сегодня, 08:52
Modified Сегодня, 10:42
Updated Сегодня, 10:42
В настоящий момент на улице Интернациональной рабочие и специальная техника занимаются сносом хозяйственного корпуса педагогического университета. Как сообщает телеграм-канал «Омск-путеводитель», здание было признано аварийным, и сейчас подрядчик проводит работы по расчистке территории за главным корпусом ОмГПУ.
«Хотим в перспективе там сделать современную спортивную площадку. Но подготовка проекта и поиски финансирования нам еще предстоят», — уточнила ректор ОмГПУ Наталья Макарова.
Напомним, что ранее в Омске разобрались с главным корпусом ОмГУ имени Достоевского. Здание площадью более 15 тысяч квадратных метров было построено специально для обучения студентов юрфака. Кроме того, здесь разместятся администрация университета и Центр делового образования. Строительство здания заняло целых 17 лет. Несколько раз сроки завершения работ переносились из-за ненадежного подрядчика.