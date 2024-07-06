Все снесли. Омичам рассказали, что построят вместо хозяйственного корпуса ОмГПУ

Напомним, что ранее в Омске разобрались с главным корпусом ОмГУ имени Достоевского. Здание площадью более 15 тысяч квадратных метров было построено специально для обучения студентов юрфака. Кроме того, здесь разместятся администрация университета и Центр делового образования. Строительство здания заняло целых 17 лет. Несколько раз сроки завершения работ переносились из-за ненадежного подрядчика.