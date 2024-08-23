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Published Сегодня, 02:39

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Updated Сегодня, 04:08

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Угроза обрушения. В Омске ввели спецрежим возле дома на Новосортировочной

23 августа 2024, 02:39
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омске ввели режим повышенной готовности из-за угрозы обрушения аварийного дома

Дом построили еще в 1953 году, а аварийным признали в 2017-м. В нем насчитывается 26 квартир. Для органов управления и спасателей ввели режим повышенной готовности, чтобы в случае опасности они немедленно приехали.

В связи с аварийным состоянием жилого дома на улице Новосортировочная, 23, администрация города приняла решение о введении режима повышенной готовности. Это решение стало следствием инцидента, произошедшего в начале августа, когда в одной из квартир обвалился пол и провалился в подвал. К счастью, тогда никто не пострадал.

Дом, построенный в 1953 году и признанный аварийным в 2017 году, насчитывает 26 квартир. В последнем обследовании были выявлены серьёзные дефекты и повреждения несущих конструкций, что создает реальную угрозу обрушения здания.

Фото: Администрация Омска

В свете этих обстоятельств администрация выпустила постановление, согласно которому с 17 часов 19 августа 2024 года вводится режим функционирования «Повышенная готовность».

«Ввести с 17 часов 19 августа 2024 года для органов управления и сил
постоянной готовности Омского городского звена территориальной
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций Омской области (далее — Омское городское звено)
режим функционирования „Повышенная готовность“, — говорится в постановлении.

Основные мероприятия включают круглосуточное дежурство ответственных лиц, сбор и передачу информации, оперативные действия для предотвращения и минимизации ущерба, группы быстрого реагирования, необходимые ресурсы для ликвидации ЧС и эвакуация жителей.

Город55 уже писал о ветхом состоянии строения, тогда из жительниц поделилась фото в соцсетях, где у нее в квартире провалился пол. Жильцам очень страшно находится в аварийном здании.

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#Кристина Антоносян#Общество#Омск#Администрация#Новости#Режим ЧС#Чс#Департамент жилищной политики#Аварийное здание
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