Угроза обрушения. В Омске ввели спецрежим возле дома на Новосортировочной

Posted Сегодня, 02:39
Published Сегодня, 02:39
Modified Сегодня, 04:08
Updated Сегодня, 04:08
В связи с аварийным состоянием жилого дома на улице Новосортировочная, 23, администрация города приняла решение о введении режима повышенной готовности. Это решение стало следствием инцидента, произошедшего в начале августа, когда в одной из квартир обвалился пол и провалился в подвал. К счастью, тогда никто не пострадал.
Дом, построенный в 1953 году и признанный аварийным в 2017 году, насчитывает 26 квартир. В последнем обследовании были выявлены серьёзные дефекты и повреждения несущих конструкций, что создает реальную угрозу обрушения здания.
В свете этих обстоятельств администрация выпустила постановление, согласно которому с 17 часов 19 августа 2024 года вводится режим функционирования «Повышенная готовность».
«Ввести с 17 часов 19 августа 2024 года для органов управления и сил
постоянной готовности Омского городского звена территориальной
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций Омской области (далее — Омское городское звено)
режим функционирования „Повышенная готовность“, — говорится в постановлении.
Основные мероприятия включают круглосуточное дежурство ответственных лиц, сбор и передачу информации, оперативные действия для предотвращения и минимизации ущерба, группы быстрого реагирования, необходимые ресурсы для ликвидации ЧС и эвакуация жителей.
Город55 уже писал о ветхом состоянии строения, тогда из жительниц поделилась фото в соцсетях, где у нее в квартире провалился пол. Жильцам очень страшно находится в аварийном здании.