Угроза обрушения. В Омске ввели спецрежим возле дома на Новосортировочной

В связи с аварийным состоянием жилого дома на улице Новосортировочная, 23, администрация города приняла решение о введении режима повышенной готовности. Это решение стало следствием инцидента, произошедшего в начале августа, когда в одной из квартир обвалился пол и провалился в подвал. К счастью, тогда никто не пострадал.