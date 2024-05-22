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107-летний дом на Сенной улице в Омске признали аварийным

Омская администрация признала авариным 107-летний многоквартирный дом

22 мая 2024, 13:58
Фото: 1MI

107-летний дом на Сенной улице в Омске признали аварийным

Соответствующее постановление подписал мэр города Сергей Шелест, кроме дома на Сенной, подлежат сносу еще три жилых здания.

Вчера, 21 мая, мэр города Сергей Шелест подписал постановление, согласно которому четыре омских многоквартирных дома признаны аварийными и подлежат сносу. Среди них — 107-летний дом на улице Сенной в Центральном округе. Основанием для признания его опасным послужило заключение межведомственной комиссии.

Кроме дома на Сенной, приговорили к сносу еще три строения — дома № 240 и 242 по улице 20 лет РККА в Октябрьском округе и дом №5 по улице Лесоперевалка в Кировском округе. Четыре жилых здания, указанных в документе, должны расселить до 31 декабря 2031 года.

Напомним, что ранее подлежащим сносу признали дом №35 по улице Сенной, его жильцы пытались снять с постройки статус аварийной в прошлом году, однако суд не позволил этого сделать. Экспертиза показала, что повреждения несущих конструкций прогрессировали и обрушения можно ждать в любой момент.

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