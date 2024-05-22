Омская администрация признала авариным 107-летний многоквартирный дом

Кроме дома на Сенной, приговорили к сносу еще три строения — дома № 240 и 242 по улице 20 лет РККА в Октябрьском округе и дом №5 по улице Лесоперевалка в Кировском округе. Четыре жилых здания, указанных в документе, должны расселить до 31 декабря 2031 года.