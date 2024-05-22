Омская администрация признала авариным 107-летний многоквартирный дом

Posted Сегодня, 13:58
Published Сегодня, 13:58
Modified Сегодня, 13:59
Updated Сегодня, 13:59
Вчера, 21 мая, мэр города Сергей Шелест подписал постановление, согласно которому четыре омских многоквартирных дома признаны аварийными и подлежат сносу. Среди них — 107-летний дом на улице Сенной в Центральном округе. Основанием для признания его опасным послужило заключение межведомственной комиссии.
Кроме дома на Сенной, приговорили к сносу еще три строения — дома № 240 и 242 по улице 20 лет РККА в Октябрьском округе и дом №5 по улице Лесоперевалка в Кировском округе. Четыре жилых здания, указанных в документе, должны расселить до 31 декабря 2031 года.
Напомним, что ранее подлежащим сносу признали дом №35 по улице Сенной, его жильцы пытались снять с постройки статус аварийной в прошлом году, однако суд не позволил этого сделать. Экспертиза показала, что повреждения несущих конструкций прогрессировали и обрушения можно ждать в любой момент.