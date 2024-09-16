Щуки-гиганты, Нефтяники без света и обрушение авариного дома. Омск сегодня

Сегодня жители омских Нефтяников остались без света, авария затронула не только жилые дома, но и социальные объекты. В числе пострадавших адресов оказались: ул. 50 лет Профсоюзов, 109, проспект Мира, 98 и 27 корп. А, а также ул. 50 лет Профсоюзов, 111. Кроме того, в это же время «встали» омские троллейбусы в районе Красного пути. Пассажиры были вынуждены выходить из транспорта и пересаживаться в автобусы и маршрутки.