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Posted 16 сентября, 15:21

Published 16 сентября, 15:21

Modified 16 сентября, 15:24

Updated 16 сентября, 15:24

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Щуки-гиганты, Нефтяники без света и обрушение авариного дома. Омск сегодня

16 сентября 2024, 15:21
Фото: gorod55.ru
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Рыбаки из Омской области ловят на Иртыше щук-гигантов

Сразу нескольким рыбакам из разных районов Омской области удалось поймать внушительных по весу щук. Например, на севере области Тевризском районе один рыбак выловил щуку весом 9,2 кг. В комментариях ее прозвали «монстром». Такую же удачу в Тевризском районе испытали и другие рыбаки, фото улова — в нашем материале.

«Тьма тьмущая». В Омской области рыбаки поймали щук-гигантов
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Новость №2. В омских Нефтяниках более ста домов остались без света из-за аварии на сетях

Сегодня жители омских Нефтяников остались без света, авария затронула не только жилые дома, но и социальные объекты. В числе пострадавших адресов оказались: ул. 50 лет Профсоюзов, 109, проспект Мира, 98 и 27 корп. А, а также ул. 50 лет Профсоюзов, 111. Кроме того, в это же время «встали» омские троллейбусы в районе Красного пути. Пассажиры были вынуждены выходить из транспорта и пересаживаться в автобусы и маршрутки.

Авария на сетях. В омских Нефтяниках внезапно отключили свет
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Новость №3. В Нефтяниках обвалилась часть аварийного дома

Сегодня в Омске обрушилась стена аварийной пятиэтажки по адресу ул. 20-го Партсъезда, 53. К счастью, в инциденте никто не пострадал, так как жильцов дома расселили после первого обрушения, которое произошло в 2022 году. В мэрии Омска рассказали, что здание нельзя сносить до разрешения всех судебных споров.

В омских Нефтяниках обрушилась стена пятиэтажки
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