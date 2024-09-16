Щуки-гиганты, Нефтяники без света и обрушение авариного дома. Омск сегодня

Posted 16 сентября, 15:21
Published 16 сентября, 15:21
Modified 16 сентября, 15:24
Updated 16 сентября, 15:24
Новость №1. Рыбаки из Омской области ловят на Иртыше щук-гигантов
Сразу нескольким рыбакам из разных районов Омской области удалось поймать внушительных по весу щук. Например, на севере области Тевризском районе один рыбак выловил щуку весом 9,2 кг. В комментариях ее прозвали «монстром». Такую же удачу в Тевризском районе испытали и другие рыбаки, фото улова — в нашем материале.
Новость №2. В омских Нефтяниках более ста домов остались без света из-за аварии на сетях
Сегодня жители омских Нефтяников остались без света, авария затронула не только жилые дома, но и социальные объекты. В числе пострадавших адресов оказались: ул. 50 лет Профсоюзов, 109, проспект Мира, 98 и 27 корп. А, а также ул. 50 лет Профсоюзов, 111. Кроме того, в это же время «встали» омские троллейбусы в районе Красного пути. Пассажиры были вынуждены выходить из транспорта и пересаживаться в автобусы и маршрутки.
Новость №3. В Нефтяниках обвалилась часть аварийного дома
Сегодня в Омске обрушилась стена аварийной пятиэтажки по адресу ул. 20-го Партсъезда, 53. К счастью, в инциденте никто не пострадал, так как жильцов дома расселили после первого обрушения, которое произошло в 2022 году. В мэрии Омска рассказали, что здание нельзя сносить до разрешения всех судебных споров.