Аварийная стена школы, подростковая проституция и диссертация ректора. Омск сегодня

Posted Сегодня, 14:07
Published Сегодня, 14:07
Modified Сегодня, 14:07
Updated Сегодня, 14:07
Новость №1. В Омске закроют школу № 89 из-за трещины в стене
С завтрашнего дня в Омске будет закрыта школа № 89, причиной такого решения стала трещина между основным зданием школы и пристроенным бассейном. По сообщения городской администрации, часто стены учебного заведения просто отошла. Ремонт стены в школе запланирован на лето, а после этого учреждение будет внесено в план капремонта. Старшеклассников перевели в соседнюю школу №138, а средние и младшие классы отправили на дистанционное обучение.
Новость №2. Две жительницы Тары заставляли подростков заниматься проституцией
В Омске возбудили уголовное дело в отношении 36-летней и 51-летней жительниц Тары за вовлечение несовершеннолетних в занятие проституцией. Следователи установили, что обвиняемые работали в местном гостиничном комплексе и с июля прошлого года принимали заказы. Сейчас женщины находятся в СИЗО, им грозит наказание вплоть до 8 лет лишения свободы.
Новость №3. В кандидатской диссертации ректора ОмГУ обнаружили заимствованную из чужой работы главу
В кандидатской диссертации действующего ректора ОмГУ Сергея Замятина обнаружили целую главу, написанную другим человеком. Так, для своей работы «Анализ и синтез систем управления с интервальными параметрами на основе корневого подхода» он взял более 20 страниц материала из диссертации, защищенной в Томском политехническом университете в 2003 году. Сам же Замятин защитился в 2007. Однако за такое нарушение в отношении ректора не последует никаких санкций, так как прошло слишком много времени.