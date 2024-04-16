Аварийная стена школы, подростковая проституция и диссертация ректора. Омск сегодня

В кандидатской диссертации действующего ректора ОмГУ Сергея Замятина обнаружили целую главу, написанную другим человеком. Так, для своей работы «Анализ и синтез систем управления с интервальными параметрами на основе корневого подхода» он взял более 20 страниц материала из диссертации, защищенной в Томском политехническом университете в 2003 году. Сам же Замятин защитился в 2007. Однако за такое нарушение в отношении ректора не последует никаких санкций, так как прошло слишком много времени.