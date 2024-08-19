gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:49

Published Сегодня, 13:49

Modified Сегодня, 13:52

Updated Сегодня, 13:52

Омский следком начал проверку прав жильцов аварийного дома после «Мужского/женского»

Омский следком начал проверку прав жильцов аварийного дома после «Мужского/женского»

19 августа 2024, 13:49
Фото: 1MI
Региональный следственный комитет начал проверку соблюдения прав омичей после эфира передачи «Мужское/женское».

После эфира передачи «Мужское/женское» на Первом канале следственный комитет Омской области начал проверку о нарушении прав жильцов аварийных домов.

В выпуске программы омичи, живущие в доме по улице 2-я Совхозная, 208, рассказали, что здание было признано аварийным в 2014 году, но до сих пор в нем остаются люди. Кроме того, сроки расселения неоднократно переносились.

По результатам проверки правоохранители примут процессуальное решение, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Омской области.

Напомним, что недавно в Омске начал обрушаться другая аварийная постройка. В квартире дома №23 по улице Новосортировочной в подвал провалился пол, а по стенам пошли трещины. По этому факту проводит проверку прокуратора.

Расселят через семь лет. В Омске решили снести сразу два аварийных дома
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Аварийное жилье#Аварийные дома#Новости#Аварийный дом#Расселение#Аварийное здание#Расселение дома#Расселение жильцов
Подпишитесь
Инсайд: в деле о лишении лицензии «ОМЦ» засветился экс-глава минздрава Мураховский
Сегодня, 05:00
Пять отказов. Стали известны подробности благоустройства территории у «Маяковского»
Сегодня, 06:21
Ночью в небе над Омском появится огромная голубая Луна. Объясняем, что это за чудеса
Сегодня, 06:00
В Омске нашли ответственного за подготовку к зиме
Сегодня, 08:54
Бархатный сезон. На Омскую область надвигается мощное потепление
Сегодня, 07:20
Награжден Орденом Мужества. В Омской области простились с военным, погибшим на СВО
Сегодня, 04:15