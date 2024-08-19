Омский следком начал проверку прав жильцов аварийного дома после «Мужского/женского»

Posted Сегодня, 13:49
Published Сегодня, 13:49
Modified Сегодня, 13:52
Updated Сегодня, 13:52
После эфира передачи «Мужское/женское» на Первом канале следственный комитет Омской области начал проверку о нарушении прав жильцов аварийных домов.
В выпуске программы омичи, живущие в доме по улице 2-я Совхозная, 208, рассказали, что здание было признано аварийным в 2014 году, но до сих пор в нем остаются люди. Кроме того, сроки расселения неоднократно переносились.
По результатам проверки правоохранители примут процессуальное решение, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Омской области.
Напомним, что недавно в Омске начал обрушаться другая аварийная постройка. В квартире дома №23 по улице Новосортировочной в подвал провалился пол, а по стенам пошли трещины. По этому факту проводит проверку прокуратора.