Глыбы падают прямо на людей. В Омске разрушается здание в центре города

В одном из многочисленных городских пабликов появилось тревожное сообщение от омича. По его словам, в центре Омска неподалеку от площади Ленина разваливается дом №20 на Лермонтова. Омич предупредил горожан, что рядом лучше не ходить и в этом он убедился на личном опыте, заметив, как там «падают глыбы». К счастью, сам автор сообщения не пострадал.