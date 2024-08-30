Глыбы падают прямо на людей. В Омске разрушается здание в центре города

Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
Modified Сегодня, 08:39
Updated Сегодня, 08:39
В одном из многочисленных городских пабликов появилось тревожное сообщение от омича. По его словам, в центре Омска неподалеку от площади Ленина разваливается дом №20 на Лермонтова. Омич предупредил горожан, что рядом лучше не ходить и в этом он убедился на личном опыте, заметив, как там «падают глыбы». К счастью, сам автор сообщения не пострадал.
«По адресу Лермонтова, 20 рушится фасад здания. Глыбы фасада падают, пока не убьет человека», — рассказал он.
Рядом на снимках заметно, что на фасаде здания действительно потрескалась штукатурка, а карниз умоляет о ремонте. Недостатки здания заметны со стороны торгового комплекса «На Театральной».
При этом самостоятельные попытки достучаться до властей ни к чему не привели, пишет омич. Он позвонил в управляющую компанию, где бросили трубку, как только услышали о проблеме. Кстати, именно этот дом ремонтировали в 2019 году прямо перед приездом президента страны.
Ранее Город55 писал про аварийные дома в Омске, из которых не торопятся переселять жильцов. Они борются из-за всех сил за свои жилищные права — пишут главе Следственного комитета РФ и ездят на съемки телепередач.