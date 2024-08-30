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Published Сегодня, 08:11

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Глыбы падают прямо на людей. В Омске разрушается здание в центре города

30 августа 2024, 08:11
Фото: gorod55.ru
Иллюстрация

Омичи сообщают о падающих глыбах из разрушающегося здания в центре города

Сообщение в соцсетях рассказывает о ситуации на улице Лермонтова. Там разрушается фасад здания, который ремонтировали пять лет назад. Рядом проходит достаточный поток людей.

В одном из многочисленных городских пабликов появилось тревожное сообщение от омича. По его словам, в центре Омска неподалеку от площади Ленина разваливается дом №20 на Лермонтова. Омич предупредил горожан, что рядом лучше не ходить и в этом он убедился на личном опыте, заметив, как там «падают глыбы». К счастью, сам автор сообщения не пострадал.

«По адресу Лермонтова, 20 рушится фасад здания. Глыбы фасада падают, пока не убьет человека», — рассказал он.

Рядом на снимках заметно, что на фасаде здания действительно потрескалась штукатурка, а карниз умоляет о ремонте. Недостатки здания заметны со стороны торгового комплекса «На Театральной».

При этом самостоятельные попытки достучаться до властей ни к чему не привели, пишет омич. Он позвонил в управляющую компанию, где бросили трубку, как только услышали о проблеме. Кстати, именно этот дом ремонтировали в 2019 году прямо перед приездом президента страны.

Ранее Город55 писал про аварийные дома в Омске, из которых не торопятся переселять жильцов. Они борются из-за всех сил за свои жилищные права — пишут главе Следственного комитета РФ и ездят на съемки телепередач.

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#Кристина Антоносян#Общество#Ремонт#Омск#Новости#Аварийное здание#Жилищные права
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