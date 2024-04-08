Следком возбудил уголовное дело после проверки жилого аварийного дома в Омске

Предварительно установлено, что жилой дом признали аварийным еще в 2018 году, его несущие конструкции могут рухнуть в любой момент, но, несмотря на это, в строении продолжают жить люди. В следкоме отметили, что жильцы неоднократно жаловались на ситуацию, но добиться переселения так и не удалось.