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Published Вчера, 12:59

Modified Вчера, 12:59

Updated Вчера, 12:59

Омский следком возбудил уголовное дело после проверки аварийного дома

Следком возбудил уголовное дело после проверки жилого аварийного дома в Омске

8 апреля 2024, 12:59
Фото: 1MI

Омский следком возбудил уголовное дело после проверки аварийного дома

Жилой дом по адресу Комбинатский переулок, 12, был признан аварийным еще в 2018 году, его несущие конструкции могут рухнуть в любой момент, но, несмотря на это, в нем все еще живут люди.

Региональный следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) после проверки аварийного дома по адресу Комбинатский переулок, 12.

Предварительно установлено, что жилой дом признали аварийным еще в 2018 году, его несущие конструкции могут рухнуть в любой момент, но, несмотря на это, в строении продолжают жить люди. В следкоме отметили, что жильцы неоднократно жаловались на ситуацию, но добиться переселения так и не удалось.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего и круг виновных лиц, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Омской области.

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