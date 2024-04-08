Следком возбудил уголовное дело после проверки жилого аварийного дома в Омске

Posted Вчера, 12:59
Published Вчера, 12:59
Modified Вчера, 12:59
Updated Вчера, 12:59
Региональный следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) после проверки аварийного дома по адресу Комбинатский переулок, 12.
Предварительно установлено, что жилой дом признали аварийным еще в 2018 году, его несущие конструкции могут рухнуть в любой момент, но, несмотря на это, в строении продолжают жить люди. В следкоме отметили, что жильцы неоднократно жаловались на ситуацию, но добиться переселения так и не удалось.
Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего и круг виновных лиц, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Омской области.