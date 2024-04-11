Износ 75%. Омский следственный комитет начал проверку аварийного двухэтажного дома

Posted Сегодня, 08:38
Published Сегодня, 08:38
Modified Сегодня, 08:40
Updated Сегодня, 08:40
Региональный следком начал доследственную проверку после публикаций в СМИ об аварийном состоянии многоквартирного дома. Сообщается, что двухэтажное строение по адресу улица Олега Кошевого, 24, опасно для проживания и требует расслеления.
Предварительно установлено, что дом, построенный 74 года назад, признали аварийным в 2022 году и должны были расстелить в 2029. Однако проживание в здании опасно уже сейчас: износ конструктивных элементов превышает 74%.
Во ходе проверки правоохранительные органы установят круг виновных лиц и вынесут процессуальное решение.
Напомним, что ранее прокуратура подала иск в суд с требованием немедленно расселить дом, заявление находится на рассмотрении.