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Следственный комитет начал проверку омского дома, изношенного на 75%

Износ 75%. Омский следственный комитет начал проверку аварийного двухэтажного дома

11 апреля 2024, 08:38
Фото: 1MI

Следственный комитет начал проверку омского дома, изношенного на 75%

Региональный следком проводит доследственную проверку по сообщениям из СМИ об опасном состоянии жилого дома на улице Олега Кошевого.

Региональный следком начал доследственную проверку после публикаций в СМИ об аварийном состоянии многоквартирного дома. Сообщается, что двухэтажное строение по адресу улица Олега Кошевого, 24, опасно для проживания и требует расслеления.

Предварительно установлено, что дом, построенный 74 года назад, признали аварийным в 2022 году и должны были расстелить в 2029. Однако проживание в здании опасно уже сейчас: износ конструктивных элементов превышает 74%.

Во ходе проверки правоохранительные органы установят круг виновных лиц и вынесут процессуальное решение.

Напомним, что ранее прокуратура подала иск в суд с требованием немедленно расселить дом, заявление находится на рассмотрении.

Довели до суда. В Омске срочно потребовали расселить деревянный дом на Кошевого
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