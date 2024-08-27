В здании омского Кадетского корпуса на Ленина будут обследовать тир

Напомним: здания, расположенные в центре Омска по адресу улица Ленина, 26 до сих пор пустуют. Кадетский корпус съехал оттуда из-за неудовлетворительного состояния всего этого имущественного комплекса. Высказывались разные предположения о том, как можно использовать здания, но сначала необходимо их обследовать и получить официальное заключение специалистов.