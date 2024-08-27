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Posted Сегодня, 09:05

Published Сегодня, 09:05

Modified Сегодня, 09:26

Updated Сегодня, 09:26

В здании омского Кадетского корпуса на Ленина запланировали обследование тира

В здании омского Кадетского корпуса на Ленина будут обследовать тир

27 августа 2024, 09:05
Фото: gorod55.ru

В здании омского Кадетского корпуса на Ленина запланировали обследование тира

Сейчас чиновники ищут подрядчика.

Казенное учреждение Омской области «Центр учета и содержания собственности Омской области» разместил на сайте госзакупок заявку, связанную со зданиями Кадетского корпуса на улице Ленина. Чиновники ищут подрядчика, который бы провел «комплексное обследование строительных конструкций и инженерного обеспечения» здания под литерой Ж, в котором находился тир.

Начальная цена контракта — 353 тысячи рублей, сбор заявок будет идти до 4 сентября. Выполнить условия контракта нужно будет до 28 декабря 2024 года.

Напомним: здания, расположенные в центре Омска по адресу улица Ленина, 26 до сих пор пустуют. Кадетский корпус съехал оттуда из-за неудовлетворительного состояния всего этого имущественного комплекса. Высказывались разные предположения о том, как можно использовать здания, но сначала необходимо их обследовать и получить официальное заключение специалистов.

Стоит отметить, что еще в апреле здания находились на балансе у городской администрации. Теперь они уже перешли к областным властям.

Секретные данные. В Омске так и не началось обследование кадетского корпуса на Ленина
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#Николай Эйхвальд#Общество#Омск#Подрядчик#Госзакупки#Новости#Кадетский корпус#Аварийное здание
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