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Posted 6 ноября, 14:24

Published 6 ноября, 14:24

Modified 6 ноября, 14:28

Updated 6 ноября, 14:28

«Рушится со всех сторон»: омичи пожаловались на состояние жилого дома Старом Кировске

«Рушится со всех сторон»: омичи пожаловались на состояние жилого дома Старом Кировске

6 ноября 2024, 14:24
Фото: 1MI.
Аварийный дом №5 по улице 6-й Западной признали аварийным в 2018 году, в сентябре в одной из квартир обвалился потолок.

Жалоба на ситуацию появилась в паблике «Аварийный Омск». По словам одного из жителей дома №5 по улице 6-й Западной, аварийное здание рушится со всех сторон.

«Дом в 2018 году признан аварийным. Этот барак с удобствами рушится со всех сторон — трещины в стенах, обвал потолков. Половина жильцов за свой счет, через суд, доказала, что в таких условиях жить невозможно, они получили копеечные компенсации и уехали. Наш дом не прикреплен ни к одному ЖКХ, мы сами по себе», — рассказал омич.

Он также добавил, что в сентябре в одной из квартир обвалился потолок, при этом на обращения в жилищной инспекции не реагируют.

На жалобу ответили в городской администрации и призвали жильцов самостоятельно заняться поисками финансирования и исполнителя работ, а для защиты своих жилищных прав — обращаться в правоохранительные органы и подавать иск в суд.

«Собственники могут заключить договор техобслуживания с любой управляющей компанией, в котором будут указаны те виды работ, которые жители планируют провести. Устранением обрушения занимаются собственники, данный вопрос не относится к компетенции администрации города Омска», — добавили в мэрии.
Фото: Аварийный Омск

Ранее Город55 рассказывал, что администрация Омска планирует расселить 179 аварийных домов за пять лет. На эти цели планируется потратить не менее 10 млрд рублей, окончательные цифры будут известны в 2025 году.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Аварийное жилье#Жалобы#Аварийные дома#Новости#Опасность#Аварийный дом#Опасное жилье#Аварийное здание#Жалобы жителей
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