«Рушится со всех сторон»: омичи пожаловались на состояние жилого дома Старом Кировске

Posted 6 ноября, 14:24
Published 6 ноября, 14:24
Modified 6 ноября, 14:28
Updated 6 ноября, 14:28
Жалоба на ситуацию появилась в паблике «Аварийный Омск». По словам одного из жителей дома №5 по улице 6-й Западной, аварийное здание рушится со всех сторон.
«Дом в 2018 году признан аварийным. Этот барак с удобствами рушится со всех сторон — трещины в стенах, обвал потолков. Половина жильцов за свой счет, через суд, доказала, что в таких условиях жить невозможно, они получили копеечные компенсации и уехали. Наш дом не прикреплен ни к одному ЖКХ, мы сами по себе», — рассказал омич.
Он также добавил, что в сентябре в одной из квартир обвалился потолок, при этом на обращения в жилищной инспекции не реагируют.
На жалобу ответили в городской администрации и призвали жильцов самостоятельно заняться поисками финансирования и исполнителя работ, а для защиты своих жилищных прав — обращаться в правоохранительные органы и подавать иск в суд.
«Собственники могут заключить договор техобслуживания с любой управляющей компанией, в котором будут указаны те виды работ, которые жители планируют провести. Устранением обрушения занимаются собственники, данный вопрос не относится к компетенции администрации города Омска», — добавили в мэрии.
Ранее Город55 рассказывал, что администрация Омска планирует расселить 179 аварийных домов за пять лет. На эти цели планируется потратить не менее 10 млрд рублей, окончательные цифры будут известны в 2025 году.