«Страшно ходить». Жители омских Нефтяников пожаловались на опасные аварийные дома

Posted Сегодня, 14:30
Published Сегодня, 14:30
Modified Сегодня, 14:34
Updated Сегодня, 14:34
В редакцию Города55 обратилась омичка, живущая на улице Магистральной в Нефтяниках. Она рассказала, что несколько аварийных домов вызывают беспокойство у местных: рядом с ними располагаются пешеходные дорожки, а со зданий, тем временем, осыпается шпаклевка.⠀
«Сколько мне приходилось там проходить по дороге на работу. Один раз чуть не прибило, прямо перед лицом с балкона обвалилась шпаклёвка и все эти дома стоят вряд, прямо какой-то квест на выживание. Может уже хватит проводить развлекательные мероприятия и начать делать наш город безопасней для людей?» — задается вопросом омичка.
Напомним, что недавно правоохранители заинтересовались аварийным домом на улице Хлебная. После проверки выяснилось, что техническое состояние здания не соответствует нормам безопасности. Кроме того, удалось обнаружить нарушения, которые создают реальную угрозу жизни и здоровью жильцов.