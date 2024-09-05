gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 14:30

Published Сегодня, 14:30

Modified Сегодня, 14:34

Updated Сегодня, 14:34

Аварийный дом на Магистральной

«Страшно ходить». Жители омских Нефтяников пожаловались на опасные аварийные дома

5 сентября 2024, 14:30
Фото: Предоставлено Городу55
Аварийный дом на Магистральной

Жители омских Нефтяников пожаловались на опасные дома рядом с тротуарами

Жители улицы Магистральной в омских Нефтяниках рассказали Городу55, что боятся ходить рядом с аварийными домами: со зданий периодически осыпается шпаклевка и летит прямо на прохожих.

В редакцию Города55 обратилась омичка, живущая на улице Магистральной в Нефтяниках. Она рассказала, что несколько аварийных домов вызывают беспокойство у местных: рядом с ними располагаются пешеходные дорожки, а со зданий, тем временем, осыпается шпаклевка.⠀

«Сколько мне приходилось там проходить по дороге на работу. Один раз чуть не прибило, прямо перед лицом с балкона обвалилась шпаклёвка и все эти дома стоят вряд, прямо какой-то квест на выживание. Может уже хватит проводить развлекательные мероприятия и начать делать наш город безопасней для людей?» — задается вопросом омичка.
Аварийный дом на МагистральнойАварийный дом на Магистральной
Аварийный дом на МагистральнойАварийный дом на Магистральной
Аварийный дом на МагистральнойАварийный дом на Магистральной
Аварийный дом на Магистральной
Фото: Предоставлено Городу55

Напомним, что недавно правоохранители заинтересовались аварийным домом на улице Хлебная. После проверки выяснилось, что техническое состояние здания не соответствует нормам безопасности. Кроме того, удалось обнаружить нарушения, которые создают реальную угрозу жизни и здоровью жильцов.

Три месяца патруля. В Омске на охрану аварийных домов выделили 3 млн рублей
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Аварийное жилье#Аварийные дома#Новости#Опасность#Аварийный дом#Аварийное здание
Подпишитесь
О разработках, кадрах, зарплатах и импортозамещении: интервью с Натальей Касперской
Сегодня, 05:20
Губернатор Омской области ищет себе советников на зарплату до 60 тысяч рублей
Сегодня, 07:03
На омском автовокзале перестали продавать билеты. Объясняем причину
Сегодня, 10:33
Снова лето? В Омскую область на неделю вернется мощное потепление и солнце
Сегодня, 06:43
В Нижнеомском районе Омской области начался отопительный сезон
Сегодня, 08:30
Вместо «Победы». В Омске планируют открыть новые супермаркеты нидерландской сети
Сегодня, 07:24