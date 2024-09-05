«Страшно ходить». Жители омских Нефтяников пожаловались на опасные аварийные дома

В редакцию Города55 обратилась омичка, живущая на улице Магистральной в Нефтяниках. Она рассказала, что несколько аварийных домов вызывают беспокойство у местных: рядом с ними располагаются пешеходные дорожки, а со зданий, тем временем, осыпается шпаклевка.⠀