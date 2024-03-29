«Вода льется ручьем». В Омске детский сад затопило водой из-за протекающей крыши

Posted Сегодня, 09:38
Published Сегодня, 09:38
Modified Сегодня, 09:40
Updated Сегодня, 09:40
В редакцию Города55 обратились жители омских Нефтяников. Они пожаловались на состояние детского сада №168, расположенного по адресу проспект Мира, 90А. По словам омичей, которые водят туда детей, учреждение работает с недопустимыми нарушениями. Одно из основных — протекающая крыша, из-за которой в здании повышается влажность.
«Кровля сада дала огромную течь, вода льется с потолка на стены и мебель. Детей из групп, где стены и потолки залиты водой, перевели в группы соседние и численность группах достигает до 45 человек, что является огромным нарушением. Идет рост заболеваемости, не хватает кроватей и шкафчиков», — поделилась омичка.
Кроме того, женщина рассказала, что в прошлом году в здании был пожар из-за проблем с проводкой. Отмечается, что на тот момент крыша уже протекала. После возгорания в саду проводили ремонт, но протечки так и не прекратились. Родители опасаются, что обилие воды на потолке и стенах может снова повредить проводку.
«Ситуация критична, сад можно признать аварийным, но он продолжает работать и принимать детей, ремонтных работ не предвидится! Прошу обратить внимание на данную проблему, наши дети под угрозой!» — добавила женщина.