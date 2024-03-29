«Вода льется ручьем». В Омске детский сад затопило водой из-за протекающей крыши

Кроме того, женщина рассказала, что в прошлом году в здании был пожар из-за проблем с проводкой. Отмечается, что на тот момент крыша уже протекала. После возгорания в саду проводили ремонт, но протечки так и не прекратились. Родители опасаются, что обилие воды на потолке и стенах может снова повредить проводку.