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В Омске детский сад затопило водой из-за протекающей крыши

«Вода льется ручьем». В Омске детский сад затопило водой из-за протекающей крыши

29 марта 2024, 09:38
Фото: Предоставлено Городу55

В Омске детский сад затопило водой из-за протекающей крыши

Омичи пожаловались на состояние детского сада №168 в Нефтяниках, по их словам, работа учреждения протекает с недопустимыми нарушениями.

В редакцию Города55 обратились жители омских Нефтяников. Они пожаловались на состояние детского сада №168, расположенного по адресу проспект Мира, 90А. По словам омичей, которые водят туда детей, учреждение работает с недопустимыми нарушениями. Одно из основных — протекающая крыша, из-за которой в здании повышается влажность.

«Кровля сада дала огромную течь, вода льется с потолка на стены и мебель. Детей из групп, где стены и потолки залиты водой, перевели в группы соседние и численность группах достигает до 45 человек, что является огромным нарушением. Идет рост заболеваемости, не хватает кроватей и шкафчиков», — поделилась омичка.

Кроме того, женщина рассказала, что в прошлом году в здании был пожар из-за проблем с проводкой. Отмечается, что на тот момент крыша уже протекала. После возгорания в саду проводили ремонт, но протечки так и не прекратились. Родители опасаются, что обилие воды на потолке и стенах может снова повредить проводку.

«Ситуация критична, сад можно признать аварийным, но он продолжает работать и принимать детей, ремонтных работ не предвидится! Прошу обратить внимание на данную проблему, наши дети под угрозой!» — добавила женщина.
Фото: Предоставлено Городу55
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#Омск#Омская область#Детский сад#Детсад#Новости#Вода#Детсады#Детские сады#Протекающая крыша#Аварийное здание#Анастасия Баянова#Протекает
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