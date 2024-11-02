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2024
Не дышите. В Омске выбросы оксида углерода почти в три раза превысили норму
2 ноября, 03:24
«Можно задохнуться»: омичи почувствовали неприятный химический запах
14 октября, 16:38
Повышение ставок. Как наращивание золоотвала скажется на жителях омского пригорода
7 октября, 09:50
Запахи гари и дыма: в Омске объявили режим неблагоприятных метеоусловий
20 сентября, 02:28
Небо над Омском окрасилось в красный. Любуемся сказочным городом
16 сентября, 06:10
«Газ, фенол и вонь». Омичи массово жалуются на удушающие запахи
4 сентября, 03:20
Перешагнули ПДК в разы. В Омске обнаружили превышение концентраций опасных веществ
30 августа, 11:15
Ночь вредных примесей. В Омске вновь объявили режим «черного неба»
27 августа, 14:41
Потоки солнечной энергии. Жители Омской области вновь заметили полярные сияния
18 августа, 11:43
«Вонь невыносимая». Омичи всю ночь «наслаждались» запахами химии из-за режима НМУ
11 августа, 03:35
Примеси веществ. В минувшую ночь в Омске объявили режим НМУ
Погода способствовала возможному повышению концентрации вредных веществ в воздухе.
16 июня, 03:49
Не выходите на улицу. В Омске и области снова действует режим «черного неба»
14 июня, 02:57
Черное небо. Омск и область всю ночь «дышали» в режиме НМУ
Предупреждение о высокой концентрации загрязняющих веществ было объявлено ровно в полночь 9 июня.
9 июня, 03:18
В ближайшее время. В омском планетарии рассказали о возможном северном сиянии
2 июня, 08:27
В Омске снова действует режим «черного неба»
30 марта, 08:08
Ты не проиграл, пока не остановился: гендиректор «Авангарда» — о победе в Ярославле
«Ястребы» обыграли «железнодорожников» — 3:2. Счет в четвертьфинальной серии стал равным, в субботу команды встретятся в решающем матче.
29 марта, 05:17
2023
Тысячи сообщений. Природоохранный прокурор проследит за состоянием воздуха в Омске
Минприроды ежедневно принимает сообщения от жителей Омской области и отслеживает состояние атмосферного воздуха.
29 декабря 2023, 07:49
В жизни не отличается от телетрансляций: омская журналистка — о конференции с Путиным
15 декабря 2023, 08:56
«Черное небо» не хочет покидать Омск. На территории региона снова продлен режим НМУ
В Обь-Иртышском УГМС сообщили о продлении режима неблагоприятных метеоусловий (НМУ) первой степени опасности до 11 часов среды, 2 августа.
1 августа 2023, 09:20

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