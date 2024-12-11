gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 декабря, 08:14

Published 11 декабря, 08:14

Modified 11 декабря, 08:17

Updated 11 декабря, 08:17

Стали известны подробности программы на «Зимнем Любинском» в Омске

Атмосфера дореволюционной России оживет на улицах Омска

11 декабря 2024, 08:14
Фото: Министерство культуры Омской области.

Стали известны подробности программы на «Зимнем Любинском» в Омске

В этом году проект «Зимний Любинский», существующий уже шесть лет, посвящен теме «Русский лёдъ».

Открытие новогоднего пространства «Зимний Любинский» (0+) состоится 21 декабря 2024 года в 17:00 на улице Музейная. Организаторы обещают создать атмосферу дореволюционной России, которая подчеркнет историческое наследие и традиции празднования Нового года. Торжественное мероприятие продлится до 26 января 2025 года. Об этом сообщили на сегодняшней пресс-конференции, посвященной мероприятию.

На открытии выступят танцевальные коллективы, чьи номера будут выдержаны в духе дореволюционной эстетики. Гостей также порадуют розыгрышем призов от спонсоров.

В этом году проект «Зимний Любинский», существующий уже шесть лет, посвящен теме «Русский лёдъ». Это направление перекликается с Чемпионатом России по фигурному катанию, который пройдет в Омске в конце декабря. На улице Музейная появятся тематические фотозоны, ледяные скульптуры и волшебный сказочный лес, где можно будет познакомиться с традициями празднования Нового года в России.

Главные локации «Зимнего Любинского»

  • Ледовый городок с центральной композицией — фигуристкой в окружении новогодних символов: елки и часов, символизирующих течение времени. У входа гостей впервые встретят Дед Мороз и Снегурочка;
  • Детские горки, в том числе уникальная горка в форме конька, стилизованного под дореволюционную эпоху;
  • Ледовый лабиринт в форме хоккейной коробки, доступный как для детей, так и для взрослых;
  • Тематические фотозоны с историческими элементами;
  • Новогодняя ярмарка, расписание которой будет обновляться еженедельно;
  • Фуд-корт с горячими напитками и праздничными угощениями;
  • Бесплатные мастер-классы и экскурсии, где гости узнают о новогодних традициях и истории Омска;
  • Аниматоры и театрализованные представления, создающие атмосферу праздника;
  • Экскурсии — как автобусные, так и пешие — по историческому центру города.
Фото: Министерство культуры Омской области

Особенности украшения

Для создания праздничного настроения на улице Музейной будет использовано 450 метров гирлянд и 400 блоков льда. Композиции оформят в единой цветовой гамме. В основу украшений заложены традиции празднования Нового года и элементы фигурного катания.

Новогодняя ночь

Главные торжества в новогоднюю ночь развернутся в Омской крепости, где будет установлена главная елка. Посетители смогут посмотреть обращение президента и насладиться выступлениями музыкальных коллективов. «Зимний Любинский» в эту ночь также будет работать: ярмарка останется открытой, хотя специальных мероприятий в новогоднюю ночь не планируется.

Замысел проекта

По словам организаторов, «Зимний Любинский» давно стал не просто зимним пространством, а важной точкой притяжения омичей и туристов. Это место, с которого начинаются экскурсионные маршруты и где создается настоящая новогодняя сказка.

Проект не только подводит итоги года, но и переносит жителей и гостей Омска в атмосферу зимних традиций прошлого, объединяя эстетику дореволюционной эпохи с современным праздником.

«Зима в стиле Империи»: в Омске назвали дату открытия локации «Зимний Любинский»
Узнать подробнее
#Диана Рязанцева#Омск#Новый год#История#Ярмарка#Фигурное катание#Елка#Президент#Традиции#Атмосфера#Зимний Любинский#Мастер-классы#Дореволюционная Россия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика