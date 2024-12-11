Атмосфера дореволюционной России оживет на улицах Омска

Posted 11 декабря, 08:14
Published 11 декабря, 08:14
Modified 11 декабря, 08:17
Updated 11 декабря, 08:17
Открытие новогоднего пространства «Зимний Любинский» (0+) состоится 21 декабря 2024 года в 17:00 на улице Музейная. Организаторы обещают создать атмосферу дореволюционной России, которая подчеркнет историческое наследие и традиции празднования Нового года. Торжественное мероприятие продлится до 26 января 2025 года. Об этом сообщили на сегодняшней пресс-конференции, посвященной мероприятию.
На открытии выступят танцевальные коллективы, чьи номера будут выдержаны в духе дореволюционной эстетики. Гостей также порадуют розыгрышем призов от спонсоров.
В этом году проект «Зимний Любинский», существующий уже шесть лет, посвящен теме «Русский лёдъ». Это направление перекликается с Чемпионатом России по фигурному катанию, который пройдет в Омске в конце декабря. На улице Музейная появятся тематические фотозоны, ледяные скульптуры и волшебный сказочный лес, где можно будет познакомиться с традициями празднования Нового года в России.
Главные локации «Зимнего Любинского»
Особенности украшения
Для создания праздничного настроения на улице Музейной будет использовано 450 метров гирлянд и 400 блоков льда. Композиции оформят в единой цветовой гамме. В основу украшений заложены традиции празднования Нового года и элементы фигурного катания.
Новогодняя ночь
Главные торжества в новогоднюю ночь развернутся в Омской крепости, где будет установлена главная елка. Посетители смогут посмотреть обращение президента и насладиться выступлениями музыкальных коллективов. «Зимний Любинский» в эту ночь также будет работать: ярмарка останется открытой, хотя специальных мероприятий в новогоднюю ночь не планируется.
Замысел проекта
По словам организаторов, «Зимний Любинский» давно стал не просто зимним пространством, а важной точкой притяжения омичей и туристов. Это место, с которого начинаются экскурсионные маршруты и где создается настоящая новогодняя сказка.
Проект не только подводит итоги года, но и переносит жителей и гостей Омска в атмосферу зимних традиций прошлого, объединяя эстетику дореволюционной эпохи с современным праздником.