Атмосфера дореволюционной России оживет на улицах Омска

В этом году проект «Зимний Любинский», существующий уже шесть лет, посвящен теме «Русский лёдъ». Это направление перекликается с Чемпионатом России по фигурному катанию, который пройдет в Омске в конце декабря. На улице Музейная появятся тематические фотозоны, ледяные скульптуры и волшебный сказочный лес, где можно будет познакомиться с традициями празднования Нового года в России.