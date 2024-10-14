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Posted 14 октября, 16:38

Published 14 октября, 16:38

Modified 14 октября, 16:43

Updated 14 октября, 16:43

«Можно задохнуться»: омичи почувствовали неприятный химический запах

«Можно задохнуться»: омичи почувствовали неприятный химический запах

14 октября 2024, 16:38
Фото: 1MI
В регионе снова объявили режим НМУ первой степени опасности.

В Омской области снова объявили режим НМУ первой степени опасности. В это время в атмосферном воздухе плохо рассеиваются вредные примеси. Режим «черного неба» будет действовать на территории региона до 11 утра вторника, 15 октября.

В паблике «ДЫШИ! Омск» соцсети «ВКонтакте» омичи по традиции рассказали о неприятном запахе в разных частях города.

«Жесть творится，запах гари и химии»;
«Со вчерашнего вечера вонь газом и гарью на Маркса и в центре! Что за геноцид!»;
«Долго ещё планируете омичей травить? Дышать нечем»;
«Иртышская набережная. Вонь проникает сквозь закрытые окна. Гарь, канализация, химия»;
«11 микрорайон Левого — вонь несусветная, окна задраены, дышать нечем!».
«На Тюленина можно было задохнуться! Всю ночь и первую половину дня».

В региональном минприроды сообщили, что вопрос качества воздуха находится на их постоянном контроле. По информации ведомства, мониторинг атмосферного воздуха на наличие предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ осуществляется круглосуточно стационарными наблюдательными постами.

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#Ольга Скворцова#Омск#Загрязнение#Запах#Вредные вещества#Режим#Мониторинг#Химический запах#Примеси#Атмосфера#Вредные примеси
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