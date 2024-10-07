Повышение ставок. Как наращивание золоотвала скажется на жителях омского пригорода

Но шанс вмешаться и исправить ситуацию у омичей все еще есть: дело в том, что для реализации проекта «ТГК-11» необходимо провести публичные слушания, на котором будет оглашаться содержание одного из разделов проектной документации. А именно — оценки воздействия на окружающую среду и экологическое обоснование допустимости его реализации. По общему правилу, слушания организуются как минимум за месяц до передачи проектной документации на государственную экспертизу (по некоторым данным, она может состояться в конце февраля).