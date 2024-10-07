Повышение ставок. Как наращивание золоотвала скажется на жителях омского пригорода

Posted 7 октября, 09:50
Published 7 октября, 09:50
Modified 7 октября, 09:52
Updated 7 октября, 09:52
Соответствующая закупка существует на портале ТЭК-Торг уже достаточно длительный период времени, как и недовольство горожан, вынужденных соседствовать с проблемным сооружением. Основная претензия к золоотвалу заключается в его неспособности удерживать воду: жители прилегающего к сооружению Осташковского дачного массива вынуждены терпеть постоянные подтопления уже порядка десяти лет — историю этого печального явления мы уже как-то упоминали.
Однако, как обратили внимание горожане, дальнейшее развитие золоотвала свидетельствует и о другой немаловажной проблеме, которая не зависит от географии города — влиянии ТЭЦ-5 на атмосферу. Увеличение существующего золоотвала свидетельствует о нескорой смене основного топлива, потребляемого объектом генерации — высокозольного экибастузского угля. О его непосредственном влиянии на состояние экологии в Омской области даже сообщали создатели национального экологического рейтинга регионов России. Примечательно, что при этом «ТГК-11» является участником национального проекта «Чистый воздух» и перевод омских ТЭЦ на газообеспечение позволил бы на 20% сократить количество вредных выбросов в атмосферу, а вдобавок — выполнить необходимые нормативы.
А вот местным жителям, столкнувшимся с регулярным «заболачиванием» местности вокруг своих домов и золой в воздухе, перспектива дальнейшего наращивания объемов складирования золошлаков и возможного повышения уровня воды кажется в высшей степени сомнительной — первые опасения уже начали высказываться в социальных сетях:
«Поздравляю всех жителей, проживающих на прилегающих территориях к золоотвалу! Скоро у нас откроется вид на трехступенчатую пирамиду. „ТГК-11“ провела закупку на выполнение проектно-изыскательских работ на реконструкцию золоотвала с наращиванием секции 4Б. Судя по действиям руководства ТГК-11, они собираются топить углем как минимум до середины века», — отметил один из интернет-активистов.
Но шанс вмешаться и исправить ситуацию у омичей все еще есть: дело в том, что для реализации проекта «ТГК-11» необходимо провести публичные слушания, на котором будет оглашаться содержание одного из разделов проектной документации. А именно — оценки воздействия на окружающую среду и экологическое обоснование допустимости его реализации. По общему правилу, слушания организуются как минимум за месяц до передачи проектной документации на государственную экспертизу (по некоторым данным, она может состояться в конце февраля).