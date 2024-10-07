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Posted 7 октября, 09:50

Published 7 октября, 09:50

Modified 7 октября, 09:52

Updated 7 октября, 09:52

иллюстрация

Повышение ставок. Как наращивание золоотвала скажется на жителях омского пригорода

7 октября 2024, 09:50
Фото: Евгений Игишев. gorod55.ru
иллюстрация
В минувшую субботу стало известно о намерении «ТГК-11» увеличить существующий объем проблемного золоотвала — секцию 4Б планируется нарастить до высоты 18 метров уже к 2026 году. Однако, для согласования подобных изменений, компания должна провести публичные обсуждения проекта.

Соответствующая закупка существует на портале ТЭК-Торг уже достаточно длительный период времени, как и недовольство горожан, вынужденных соседствовать с проблемным сооружением. Основная претензия к золоотвалу заключается в его неспособности удерживать воду: жители прилегающего к сооружению Осташковского дачного массива вынуждены терпеть постоянные подтопления уже порядка десяти лет — историю этого печального явления мы уже как-то упоминали.

Однако, как обратили внимание горожане, дальнейшее развитие золоотвала свидетельствует и о другой немаловажной проблеме, которая не зависит от географии города — влиянии ТЭЦ-5 на атмосферу. Увеличение существующего золоотвала свидетельствует о нескорой смене основного топлива, потребляемого объектом генерации — высокозольного экибастузского угля. О его непосредственном влиянии на состояние экологии в Омской области даже сообщали создатели национального экологического рейтинга регионов России. Примечательно, что при этом «ТГК-11» является участником национального проекта «Чистый воздух» и перевод омских ТЭЦ на газообеспечение позволил бы на 20% сократить количество вредных выбросов в атмосферу, а вдобавок — выполнить необходимые нормативы.

Последствия подъема уровня воды местные жители вынуждены «расхлебывать» до сих порПоследствия подъема уровня воды местные жители вынуждены «расхлебывать» до сих пор
Последствия подъема уровня воды местные жители вынуждены «расхлебывать» до сих порПоследствия подъема уровня воды местные жители вынуждены «расхлебывать» до сих пор
Последствия подъема уровня воды местные жители вынуждены "расхлебывать" до сих порПоследствия подъема уровня воды местные жители вынуждены "расхлебывать" до сих пор
Последствия подъема уровня воды местные жители вынуждены "расхлебывать" до сих порПоследствия подъема уровня воды местные жители вынуждены "расхлебывать" до сих пор
Последствия подъема уровня воды местные жители вынуждены "расхлебывать" до сих порПоследствия подъема уровня воды местные жители вынуждены "расхлебывать" до сих пор
Последствия подъема уровня воды местные жители вынуждены «расхлебывать» до сих пор. Фото: Евгений Игишев. gorod55.ru

А вот местным жителям, столкнувшимся с регулярным «заболачиванием» местности вокруг своих домов и золой в воздухе, перспектива дальнейшего наращивания объемов складирования золошлаков и возможного повышения уровня воды кажется в высшей степени сомнительной — первые опасения уже начали высказываться в социальных сетях:

«Поздравляю всех жителей, проживающих на прилегающих территориях к золоотвалу! Скоро у нас откроется вид на трехступенчатую пирамиду. „ТГК-11“ провела закупку на выполнение проектно-изыскательских работ на реконструкцию золоотвала с наращиванием секции 4Б. Судя по действиям руководства ТГК-11, они собираются топить углем как минимум до середины века», — отметил один из интернет-активистов.

Но шанс вмешаться и исправить ситуацию у омичей все еще есть: дело в том, что для реализации проекта «ТГК-11» необходимо провести публичные слушания, на котором будет оглашаться содержание одного из разделов проектной документации. А именно — оценки воздействия на окружающую среду и экологическое обоснование допустимости его реализации. По общему правилу, слушания организуются как минимум за месяц до передачи проектной документации на государственную экспертизу (по некоторым данным, она может состояться в конце февраля).

«Хроники Атлантиды»: как омские СНТ уходили под воду из-за золоотвала ТЭЦ-5
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#Илья Скобин#Экология#Омск#Новости#Вода#ТГК-11#Уголь#Проблемы#Атмосфера#Публичные слушания#Золоотвал#Публичные обсуждения#Природоохранная прокуратура#Интернет-активисты#Оценка воздействия на окружающую среду#Государственная экспертиза
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