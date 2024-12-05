Солнце набирает силу: когда магнитные бури обрушатся на нас в декабре

По данным экспертов из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики, магнитосфера будет в возбужденном состоянии четыре дня подряд — с 10 по 14 декабря. После этого омичей ненадолго ждет затишье, но 19 декабря снова обещают геомагнитные колебания.