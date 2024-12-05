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Posted 5 декабря, 03:00

Published 5 декабря, 03:00

Modified 5 декабря, 03:00

Updated 5 декабря, 03:00

Солнце набирает силу: когда магнитные бури обрушатся на нас в декабре

Солнце набирает силу: когда магнитные бури обрушатся на нас в декабре

5 декабря 2024, 03:00
Фото: Изображение Midjourney.
Ученые представили прогноз геомагнитной обстановки на ближайший месяц.

Последний месяц года может порадовать метеозависимых омичей относительно спокойной атмосферой. Однако геомагнитные колебания все же ожидаются.

По данным экспертов из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики, магнитосфера будет в возбужденном состоянии четыре дня подряд — с 10 по 14 декабря. После этого омичей ненадолго ждет затишье, но 19 декабря снова обещают геомагнитные колебания.

Фото: Лабораториия солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Медики советуют метеозависимым людям в период магнитных бурь пить больше воды, ограничить употребление алкоголя и соли, а также избегать стрессов и нервных нагрузок. Кроме того, нужно обязательно продолжать прием лекарственных препаратов, назначенных лечащим врачом, а в случае ухудшения состояния — вызвать скорую помощь.

Ранее Город55 писал, как появляются магнитные бури, чем они опасны и как влияют на здоровье людей. Подробнее об этом читайте в материале по ссылке ниже.

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