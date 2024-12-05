Солнце набирает силу: когда магнитные бури обрушатся на нас в декабре

Posted 5 декабря, 03:00
Published 5 декабря, 03:00
Modified 5 декабря, 03:00
Updated 5 декабря, 03:00
Последний месяц года может порадовать метеозависимых омичей относительно спокойной атмосферой. Однако геомагнитные колебания все же ожидаются.
По данным экспертов из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики, магнитосфера будет в возбужденном состоянии четыре дня подряд — с 10 по 14 декабря. После этого омичей ненадолго ждет затишье, но 19 декабря снова обещают геомагнитные колебания.
Медики советуют метеозависимым людям в период магнитных бурь пить больше воды, ограничить употребление алкоголя и соли, а также избегать стрессов и нервных нагрузок. Кроме того, нужно обязательно продолжать прием лекарственных препаратов, назначенных лечащим врачом, а в случае ухудшения состояния — вызвать скорую помощь.
Ранее Город55 писал, как появляются магнитные бури, чем они опасны и как влияют на здоровье людей. Подробнее об этом читайте в материале по ссылке ниже.