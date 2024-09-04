gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 03:20

Published Сегодня, 03:20

Modified Сегодня, 04:15

Updated Сегодня, 04:15

Иллюстрация

«Газ, фенол и вонь». Омичи массово жалуются на удушающие запахи

4 сентября 2024, 03:20
Фото: 1MI
Иллюстрация

Омичи массово пожаловались на удушающие химические «ароматы»

Жалобы появляются в соцсетях как грибы после дождя. При этом в Обь-Иртышском УГМС сообщают о благоприятном состоянии атмосферы, в котором хорошо рассеиваются вредные вещества.

Вечером 3 сентября в омских пабликах появилось множество комментариев от омичей, которые в надежде на помощь рассказывали о неприятном запахе в своих жилых районах. Так, большинство из жалоб коснулись Левобережья.

Возле ТЦ «Мега» в воздухе сильно пахло фенолом, на улице Дианова — газом, а в Нефтяниках зафиксировано большое количество жалоб от жильцов домов неподалеку от заводов и поселка Омский.

«Дианова вонища начинается. Опять газово-мазутная», — написала в паблике «Дыши Омск» омичка Юлия Юсупова.
«Вонь нефтяники невыносимая по дороге от поселка Омский», — поделилась омичка Анна Павличук.

Отметим, что на сайте Обь-Иртышского УГМС заявлено, что наблюдаемые метеорологические условия в атмосфере Омской области минувшей ночью способствовали рассеиванию вредных веществ. Несмотря на утренний туман, данные ведомства не изменились.

В минприроды Омской области Городу55 рассказали, что 3 сентября в Омске зафиксировано превышение количества углерода в атмосфере.

«На региональных автоматизированных постах наблюдений превышений ПДК по контролируемым показателям не зафиксировано. По данным ФГБУ „Обь-Иртышское УГМС“ 03.09.2024 зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций по оксиду углерода в 1,12 раза на постах наблюдения за загрязнениями воздуха», — уточнили Городу55.

Ранее Город55 писал про регулярные объявления режима НМУ в Омской области — состоянии атмосферного воздуха, неблагоприятного для рассеивания вредных веществ.

Всю ночь «воняет». Омичи пожаловались на ядовитый химозный запах
Узнать подробнее
#Кристина Антоносян#Омск#Жалобы#Газ#Новости#Вредные вещества#Обь-Иртышское УГМС#Атмосфера
Подпишитесь
Как в генплане. Эксперт рассказал, где будут строить новые мосты в Омске
Сегодня, 02:00
Ждут два месяца. Омичи возмутились отсутствием газа после пожара на 19-й Линии
Сегодня, 04:10
2,7 миллиарда. В Омске все же заключили контракт на ремонт моста у Телецентра
Вчера, 06:45
В зоне СВО погиб священник из Омской области
Вчера, 02:57
Когда в Омске включат отопление? Ответили в «Тепловой компании»
Вчера, 02:00