«Газ, фенол и вонь». Омичи массово жалуются на удушающие запахи

Posted Сегодня, 03:20
Published Сегодня, 03:20
Modified Сегодня, 04:15
Updated Сегодня, 04:15
Вечером 3 сентября в омских пабликах появилось множество комментариев от омичей, которые в надежде на помощь рассказывали о неприятном запахе в своих жилых районах. Так, большинство из жалоб коснулись Левобережья.
Возле ТЦ «Мега» в воздухе сильно пахло фенолом, на улице Дианова — газом, а в Нефтяниках зафиксировано большое количество жалоб от жильцов домов неподалеку от заводов и поселка Омский.
«Дианова вонища начинается. Опять газово-мазутная», — написала в паблике «Дыши Омск» омичка Юлия Юсупова.
«Вонь нефтяники невыносимая по дороге от поселка Омский», — поделилась омичка Анна Павличук.
Отметим, что на сайте Обь-Иртышского УГМС заявлено, что наблюдаемые метеорологические условия в атмосфере Омской области минувшей ночью способствовали рассеиванию вредных веществ. Несмотря на утренний туман, данные ведомства не изменились.
В минприроды Омской области Городу55 рассказали, что 3 сентября в Омске зафиксировано превышение количества углерода в атмосфере.
«На региональных автоматизированных постах наблюдений превышений ПДК по контролируемым показателям не зафиксировано. По данным ФГБУ „Обь-Иртышское УГМС“ 03.09.2024 зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций по оксиду углерода в 1,12 раза на постах наблюдения за загрязнениями воздуха», — уточнили Городу55.
Ранее Город55 писал про регулярные объявления режима НМУ в Омской области — состоянии атмосферного воздуха, неблагоприятного для рассеивания вредных веществ.