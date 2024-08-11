gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:35

Published Сегодня, 03:35

Modified Сегодня, 04:08

Updated Сегодня, 04:08

иллюстрация

«Вонь невыносимая». Омичи всю ночь «наслаждались» запахами химии из-за режима НМУ

11 августа 2024, 03:35
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Режим «черного неба», объявленный накануне, вновь стал причиной жалоб омичей

Минувшей ночью в Омске в очередной раз был объявлен режим «черного неба» — начиная с полуночи, состояние атмосферы только способствовало накоплению вредных примесей в воздухе. Но их влияние горожане ощутили задолго до сообщения от синоптиков.

По данным Обь-Иртышского УГМС, всю ночь и утром 11 августа над Омском и областью могут скапливаться вредные примеси: для предприятий был введен режим НМУ 1-й степени опасности, согласно которому они обязаны снижать количество выбросов на 15-20% в период с 00:00 часов до 11 утра. К слову, на этой неделе, из-за нарушения предписаний законодательства в регулировании воздействия организаций на окружающую среду, Минприроды оштрафовало ООО «СтройТраст».

Однако, как отметили в интернет-сообществе проекта «ДЫШИ! Омск», проявления режима «черного неба» омичи начали ощущать задолго до введения ограничений: около десяти часов вечера. В публичном обсуждении сообщения проекта горожане сообщали о химических запахах в районе Левобережья: у G-Drive Арены — на Прибрежной улице, в микрорайоне Кузьминки, а также, по словам комментаторов, особенно сильно пахло химией в городке Нефтяников — на Магистральной и улице Глинки. Обстановку один из комментаторов назвал «полной блокадой».

Напомним, ранее Город55 сообщал о режиме НМУ, объявленном 8 августа — тогда ограничения были введены с полуночи и до 10 часов утра:

Опасно дышать. В Омске объявили режим «черного» неба
Узнать подробнее
#Илья Скобин#Омск#Новости#Загрязнение#Химия#Кузьминки#Левобережье#G-Drive Арена#Атмосфера#Вредные примеси#Нефтяников#ДЫШИ! Омск#ООО СтройТраст
Подпишитесь
Зиплайн, пенная вечеринка и концерт «25/17». Как в Омске прошел фестиваль «Штормфест»
Сегодня, 05:08
«25/17» и мем про метро: фестиваль «Штормфест» в Омске закончился концертом
Сегодня, 03:33
Поступил звонок о незаконном вмешательстве. В Омске экстренно эвакуировали аэропорт
Вчера, 12:17
«Буду играть только в НХЛ». Защитник «Авангарда» Гуляев рассказал о планах на карьеру
Вчера, 06:00
Синоптики рассказали, какая погода ожидает омичей в начале следующей недели
Вчера, 12:28