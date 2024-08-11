«Вонь невыносимая». Омичи всю ночь «наслаждались» запахами химии из-за режима НМУ

Однако, как отметили в интернет-сообществе проекта «ДЫШИ! Омск», проявления режима «черного неба» омичи начали ощущать задолго до введения ограничений: около десяти часов вечера. В публичном обсуждении сообщения проекта горожане сообщали о химических запахах в районе Левобережья: у G-Drive Арены — на Прибрежной улице, в микрорайоне Кузьминки, а также, по словам комментаторов, особенно сильно пахло химией в городке Нефтяников — на Магистральной и улице Глинки. Обстановку один из комментаторов назвал «полной блокадой».