«Вонь невыносимая». Омичи всю ночь «наслаждались» запахами химии из-за режима НМУ

Posted Сегодня, 03:35
Published Сегодня, 03:35
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Updated Сегодня, 04:08
По данным Обь-Иртышского УГМС, всю ночь и утром 11 августа над Омском и областью могут скапливаться вредные примеси: для предприятий был введен режим НМУ 1-й степени опасности, согласно которому они обязаны снижать количество выбросов на 15-20% в период с 00:00 часов до 11 утра. К слову, на этой неделе, из-за нарушения предписаний законодательства в регулировании воздействия организаций на окружающую среду, Минприроды оштрафовало ООО «СтройТраст».
Однако, как отметили в интернет-сообществе проекта «ДЫШИ! Омск», проявления режима «черного неба» омичи начали ощущать задолго до введения ограничений: около десяти часов вечера. В публичном обсуждении сообщения проекта горожане сообщали о химических запахах в районе Левобережья: у G-Drive Арены — на Прибрежной улице, в микрорайоне Кузьминки, а также, по словам комментаторов, особенно сильно пахло химией в городке Нефтяников — на Магистральной и улице Глинки. Обстановку один из комментаторов назвал «полной блокадой».
Напомним, ранее Город55 сообщал о режиме НМУ, объявленном 8 августа — тогда ограничения были введены с полуночи и до 10 часов утра: