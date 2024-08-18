Потоки солнечной энергии. Жители Омской области вновь заметили полярные сияния

Posted Сегодня, 11:43
Published Сегодня, 11:43
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
В официальной интернет-группе омского планетария вновь появились кадры одного из самых удачливых «наблюдателей» космических явлений: жительнице омской области удалось заснять полярное сияние минувшей ночью.
Как отмечается в сообщении, появление необычных световых переливов — результат воздействия выбросов корональной массы Солнца на земную атмосферу: пик активности солнечной энергии пришелся на глубокую ночь — около 03:00 часов, хотя первые проявления сияния были заметны еще поздним вечером 17 августа.
Кроме того, как отметил один из участников публичных обсуждений в интернет-группе планетария, полярные сияния можно было заметить даже в черте Омска — по словам комментатора, он видел проявления сияния из Советского парка, но собственным глазам «поверил» не сразу. К слову, космос приготовил омичам и другой красивый сюрприз — уже завтрашней ночью можно будет увидеть суперлуние: