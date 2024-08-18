Потоки солнечной энергии. Жители Омской области вновь заметили полярные сияния

Кроме того, как отметил один из участников публичных обсуждений в интернет-группе планетария, полярные сияния можно было заметить даже в черте Омска — по словам комментатора, он видел проявления сияния из Советского парка, но собственным глазам «поверил» не сразу. К слову, космос приготовил омичам и другой красивый сюрприз — уже завтрашней ночью можно будет увидеть суперлуние: