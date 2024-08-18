gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:43

Published Сегодня, 11:43

Modified Сегодня, 11:45

Updated Сегодня, 11:45

иллюстрация

Потоки солнечной энергии. Жители Омской области вновь заметили полярные сияния

18 августа 2024, 11:43
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

В Омской области вновь заметили проявления активности Солнца — северные сияния

В омском планетарии поделились кадрами полярного сияния, замеченного накануне одним из любителей звездного неба.

В официальной интернет-группе омского планетария вновь появились кадры одного из самых удачливых «наблюдателей» космических явлений: жительнице омской области удалось заснять полярное сияние минувшей ночью.

Скриншот видеозаписиСкриншот видеозаписи
Скриншот видеозаписи
Фото: Интернет-сообщество «Омский Планетарий. Официальная группа» в социальной сети «ВКонтакте»

Как отмечается в сообщении, появление необычных световых переливов — результат воздействия выбросов корональной массы Солнца на земную атмосферу: пик активности солнечной энергии пришелся на глубокую ночь — около 03:00 часов, хотя первые проявления сияния были заметны еще поздним вечером 17 августа.

Кроме того, как отметил один из участников публичных обсуждений в интернет-группе планетария, полярные сияния можно было заметить даже в черте Омска — по словам комментатора, он видел проявления сияния из Советского парка, но собственным глазам «поверил» не сразу. К слову, космос приготовил омичам и другой красивый сюрприз — уже завтрашней ночью можно будет увидеть суперлуние:

Необычайно близко. Уже следующей ночью омичей ожидает суперлуние
Узнать подробнее
#Илья Скобин#Общество#Омск#Омская область#Новости#Планетарий#Советский парк#Суперлуние#Солнце#Атмосфера#Активность#Сияние#Полярные сияния#Звездное небо
Подпишитесь
Затопленные дачи, полеты в районы и возвращение «Радости». Главные темы недели
Сегодня, 10:15
Проект омской «самой длинной набережной Евразии» прошел необходимые экспертизы
Сегодня, 06:47
Необычайно близко. Уже следующей ночью омичей ожидает суперлуние
Сегодня, 08:54
Опасный воздух. Для омских предприятий объявили режим «черного неба»
Сегодня, 03:26
«Пошла жара». В Омске выступила популярная группа GAYAZOV$ BROTHER$
Вчера, 18:33
Выполнял воинский долг. Житель Омской области погиб в ходе спецоперации
Сегодня, 08:17