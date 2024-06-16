Примеси веществ. В минувшую ночь в Омске объявили режим НМУ

Posted Сегодня, 03:49
Published Сегодня, 03:49
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Updated Сегодня, 03:51
В Обь-Иртышском УГМС объявили в Омске режим «черного неба»: ночной слабый ветер и высокая температура могли «сыграть на руку» накоплению в атмосфере вредных веществ, чье содержание даже могло превысить предельно допустимую степень концентрации.
Как отмечается, соответствующее оповещение было опубликовано незадолго до полуночи. Сам режим все еще действует — связанные с ним ограничения для предприятий, «оставляющих след» в атмосфере, продлятся до 11:00 часов.
Отметим, что режим «черного неба» в Омске действует уже третий день подряд — ранее Город55 сообщал о жалобах омичей на «тошнотную вонь» в некоторых районах города: