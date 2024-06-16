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Posted Сегодня, 03:49

Published Сегодня, 03:49

Modified Сегодня, 03:51

Updated Сегодня, 03:51

иллюстрация

Примеси веществ. В минувшую ночь в Омске объявили режим НМУ

16 июня 2024, 03:49
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Минувшей ночью синоптики объявили режим НМУ в Омске

Погода способствовала возможному повышению концентрации вредных веществ в воздухе.

В Обь-Иртышском УГМС объявили в Омске режим «черного неба»: ночной слабый ветер и высокая температура могли «сыграть на руку» накоплению в атмосфере вредных веществ, чье содержание даже могло превысить предельно допустимую степень концентрации.

Как отмечается, соответствующее оповещение было опубликовано незадолго до полуночи. Сам режим все еще действует — связанные с ним ограничения для предприятий, «оставляющих след» в атмосфере, продлятся до 11:00 часов.

Отметим, что режим «черного неба» в Омске действует уже третий день подряд — ранее Город55 сообщал о жалобах омичей на «тошнотную вонь» в некоторых районах города:

«Вонь тошнотная». В Омске второй день подряд объявляют режим «черного неба»
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#Илья Скобин#Общество#Омск#Жалобы#Новости#Ограничения#Вредные вещества#Черное небо#Обь-Иртышское УГМС#Атмосфера#Качество воздуха#Неблагоприятные метеоусловия
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