Запахи гари и дыма: в Омске объявили режим неблагоприятных метеоусловий

Также в сообществе «Дыши! Омск» рассказали, что из-за начала отопительного сезона и работы теплоэнергетических объектов поступило подтверждение о загрязнении воздуха в Омске оксидами азота и углерода. Прокуратура выявила более 400 нарушений на ТЭЦ «ТГК-11», а отсутствие газификации в федеральном проекте «Чистый воздух» ставит под сомнение улучшение экологической ситуации в городе, считают авторы проекта.