Запахи гари и дыма: в Омске объявили режим неблагоприятных метеоусловий

Posted 20 сентября, 02:28
Published 20 сентября, 02:28
Modified 20 сентября, 02:35
Updated 20 сентября, 02:35
В Обь-Иртышском УГМС рассказали, что в Омской области в очередной раз объявили режим НМУ. Это означает, что в атмосферном воздухе неблагоприятные условия для рассеивания вредных веществ, поэтому предприятия переводят на более «тихий» режим работы. Режим НМУ первой степени опасности действует до 10:00 20 сентября.
Авторы экологических проектов в Омске подозревают в этом действия омских ТЭЦ. Омичи жалуются на удушающие запахи почти каждый вечер.
Также в сообществе «Дыши! Омск» рассказали, что из-за начала отопительного сезона и работы теплоэнергетических объектов поступило подтверждение о загрязнении воздуха в Омске оксидами азота и углерода. Прокуратура выявила более 400 нарушений на ТЭЦ «ТГК-11», а отсутствие газификации в федеральном проекте «Чистый воздух» ставит под сомнение улучшение экологической ситуации в городе, считают авторы проекта.
Омск впервые занял первое место в антирейтинге по загрязнению воздуха из-за пожара на Трансмаше и подготовки к отопительному сезону на угольных ТЭЦ. Проверки Ростехнадзора и прокуратуры выявили множество предписаний, которые остаются невыполненными, что также способствовало ухудшению экологической ситуации, рассказал омский экоблогер на своей странице в соцсетях.
Также вчера вечером, 19 сентября, омичи сообщили о запахах гари в районе ТЦ «Айсберг», запахе дыма на улице Перелета, неприятных запахах на бульваре Архитекторов.