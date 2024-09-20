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Posted 20 сентября, 02:28

Published 20 сентября, 02:28

Modified 20 сентября, 02:35

Updated 20 сентября, 02:35

Иллюстрация

Запахи гари и дыма: в Омске объявили режим неблагоприятных метеоусловий

20 сентября 2024, 02:28
Фото: Изображение Midjourney
Иллюстрация

Омичи жалуются на запахи гари и ухудшающуюся экологическую ситуацию

Авторы экологических проектов в Омске считают, что к загрязнению воздуха приводят действия омских ТЭЦ. Омичи жалуются на удушающие запахи почти каждый вечер.

В Обь-Иртышском УГМС рассказали, что в Омской области в очередной раз объявили режим НМУ. Это означает, что в атмосферном воздухе неблагоприятные условия для рассеивания вредных веществ, поэтому предприятия переводят на более «тихий» режим работы. Режим НМУ первой степени опасности действует до 10:00 20 сентября.

Авторы экологических проектов в Омске подозревают в этом действия омских ТЭЦ. Омичи жалуются на удушающие запахи почти каждый вечер.

Также в сообществе «Дыши! Омск» рассказали, что из-за начала отопительного сезона и работы теплоэнергетических объектов поступило подтверждение о загрязнении воздуха в Омске оксидами азота и углерода. Прокуратура выявила более 400 нарушений на ТЭЦ «ТГК-11», а отсутствие газификации в федеральном проекте «Чистый воздух» ставит под сомнение улучшение экологической ситуации в городе, считают авторы проекта.

Омск впервые занял первое место в антирейтинге по загрязнению воздуха из-за пожара на Трансмаше и подготовки к отопительному сезону на угольных ТЭЦ. Проверки Ростехнадзора и прокуратуры выявили множество предписаний, которые остаются невыполненными, что также способствовало ухудшению экологической ситуации, рассказал омский экоблогер на своей странице в соцсетях.

Также вчера вечером, 19 сентября, омичи сообщили о запахах гари в районе ТЦ «Айсберг», запахе дыма на улице Перелета, неприятных запахах на бульваре Архитекторов.

Жителей Омской области предупредили о приближении очередного режима НМУ
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#Кристина Антоносян#Экология#Омск#Омская область#Прокуратура#Соцсети#Воздух#Новости#Загрязнение#ТЭЦ#Запах#Ростехнадзор#Атмосфера
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